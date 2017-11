Cristina Borgoni e Luca Borgoni/ La tragica morte e la tesi discussa dalla madre (Maurizio Costanzo Show)

Cristina Borgoni e Luca Borgoni, la nota madre sarà ospite della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show: la donna ha discusso la tesi del figlio morto sul Cervino

Cristina Borgoni e Luca Borgoni, la storia che ha commosso l’Italia approda al Maurizio Costanzo Show doggi giovedì 9 novembre 2017, appuntamento alle ore 23.35 su Canale Cinque. Luca Borgoni è il giovane alpinista di Cuneo deceduto lo scorso 8 luglio 2017 in seguito ad un tragico incidente sul Monte Cervino. Classe 1995, Luca sognava di scalare il Dhaulagiri, settima montagna più alta del mondo, per poi compiere la discesa con lo snowboard. E proprio con lo newsboard il giovane si era tolto le più grandi soddisfazioni sportive: nel mese di aprile a Campo Imperatore si era messo in evidenza nell’Abruzzo Snow Alp Trophy come anche nelle gare di snowboard alpino di Prali, come riporta Targato Cn. "Un ragazzo entusiasta a mille, un ragazzo degli eccessi, ma sempre in positivo", come sottolineato dalla madre Cristina Giordana, che ha sottolineato: "Viveva la vita senza sfumature di grigio e io glielo dicevo sempre. Si proponeva obiettivi a volte assurdi e li raggiungeva". E la donna ha compiuto un gesto che ha avuto grande risalto mediatico in seguito alla morte del giovane figlio…

CRISTINA BORGONI E LA TESI DISCUSSA AL POSTO DEL FIGLIO

Luca Borgoni è deceduto lo scorso 8 luglio durante una ascesa sul Cervino e pochi giorni dopo si sarebbe laureato in scienze biologiche. E Cristina Giorgana, sua madre, ha deciso di discutere la tesi e di ritirare l’attestato al suo posto, accompagnata dal padre Vittorio Borgoni e dalla sorella Giulia Borgoni. La discussione della tesi da parte della donna ha avuto grande risalto mediato, notizia ripresa da tutti i giornali, con Cristina che ha affrontato la situazioen con grande determinazione: “cosa più naturale, giusta e normale da fare”, ha dichiarato ad Agensir. Dopo l’accaduto, la donna è stata inondata di messaggi da tutta Italia, in particolare dai giovani: “Quelli che mi piacciono di più sono quelli che ricevo dai giovani. Poi ci sono messaggi di gente che ha vissuto situazioni simili alla mia o di gente comune e questo mi aiuta tantissimo”. Grande risalto mediatico e grande commozione, una storia che ha raccontato e mostrato l'amore di una madre per il figlio, andato via troppo presto.

CHI ERA LUCA BORGONI

“Una delle frasi che diceva di più era ‘io non ho tempo’. Forse era vero, perché aveva solo 22 anni di tempo”, rivela Cristina Borgoni sul figlio Luca, sottolineando che in casa “era uno tsunami e coinvolgeva tutti nel suo mondo e nelle sue emozioni”. Un racconto molto emozionante, in cui ha parlato anche del rapporto con il figlio: “Era un figlio con cui si stava benissimo. Il nostro non era un rapporto sdolcinato, era meraviglioso e basta”. Nonostante la sua scomparsa, Cristina sente sempre vicino il figlio Lucas: “E così sento Luca vicino. Anche se fosse suggestione, ben venga. Ogni tanto sgrido Luca: tu sei stato ingordo di quota tu adesso stai bene, e allora dacci una mano qui. Anche mio marito che non crede, gli si sono aperti gli occhi”. La fede un mezzo importante, vitale, per affrontare un lutto tragico per un genitore: di questo e di molto altro Cristina Borgoni parlerà nell'intervista con Maurizio Costanzo.

