DIARIO DI UNO SCANDALO/ Su Rai Movie il film con Cate Blanchett e Judi Dench (oggi, 9 novembre 2017)

DIARIO DI UNO SCANDALO/ Su Rai Movie il film con Cate Blanchett e Judi Dench

Diario di uno scandalo, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 9 novembre 2017. Nel cast: Judi Dench e Cate Blanchett, alla regia Richard Eyre. La trama del film nel dettaglio.

09 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST JUDI DENCH

Il film Diario di uno scandalo va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 9 novembre 2017, alle ore 23.05. Una pellicola drammatica del 2006 che è stata diretta dal regista Richard Eyre. È un film in cui il regista lavora nuovamente con il premio Oscar Judi Dench dopo averla diretta nel 2004 in Iris - un amore vero. Nel cast anche un altro premio Oscar Cate Blanchett con Bill Nighy, Andrew Simpson, Max Lewis, Juno Temple e Anne-Marie Duff. Il soggetto del film è stato tratto dal romanzo di Zoë Heller "La donna dello scandalo" che è stato trasposto per il cinema grazie ad uno sceneggiatore d'eccezione Patrick Marber famoso per aver adatto il film "Closer" di Mike Nichols da una sua opera teatrale. Le musiche sono di Phili Glass conosciuto anche per la colonna sonora di "The Truman Show". Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

DIARIO DI UNO SCANDALO, LA TRAMA DEL FILM

Barbara Covett (Juli Dench) è un'anziana insegnante di storia londinese. Una persona molto solitaria e non sposata che viene poco amata dai suoi colleghi. I suoi unici amici sono il suo Diario e la sua gatta Porzia. Il Diario è anche la sua unica valvola di sfogo su cui scrive tutto il suo dispretto per gli altri. Con il nuovo anno scolastico arriva anche Sheba Hart (Cate Blanchett) una nuova insegnate, giovane e molto attraente che catalizza l'attenzione di tutti. Anche Barbara viene attratta dal carattere di questa nuova insegnate e cerca di diventare sua amica aiutandola a riportare l'ordine nella sua classe. Sheba è sposata con un uomo (Billy Nighy) molto più anziano di lei e ha due figli adolescenti, Polly (Juno Temple) e Ben, affetto dalla sindrome di Down. Barbara scopre che Sheba ha una relazione sentimentale con il quindicenne Steven Connelly (Andrew Simpson), studente della scuola Così Barbara comprende di avere in pugno Sheba e cerca di fortificare la loro amicizia, che per lei sta diventando anche qualcosa di più, decidendo di serbare il segreto. Seppur debitrice Sheba non consola l'amica nel momento in cui le muore la sua adorata gatta Porzia poiché impegnata con la recita scolastica del figlio Ben e per questo Barbara infuriata decide di vendicarsi. Rivela in maniera della relazione di Sheba ad un suo collega il quale inizia a spargere la voce. Sheba, aggredita dalla madre dio Steven viene licenziata e lo scandalo irrompe su tutti i giornali. Contemporaneamente Barbara è costretta ad andare in pensione perché era a conoscenza di questa relazione. Sheba viene anche cacciata di casa e decide di rifugiarsi da Barbara perché pensa che a rivelare tutto sia stato il giovane amante. Passano un mese insieme in cui Barbara vive i momenti più belli della sua vita provando sempre di più un amore psicopatico nei suoi confronti. Un giorno sola in casa Sheba trova il diario di Barbara, su cui annotava tutto, e scopre la verità. Affrontata Barbara decide di tornare a casa dal marito, che l'ha perdonata, e dai figli. Sul finale Sheba viene condannata a dieci mesi mentre Barbara comincia una nuova amicizia con una donna molto giovane Annabel (Anne-Marie Duff) conosciuta dove era solita passeggiare e parlare con Sheba.

