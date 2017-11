Daniele Bossari si è sentito male / Preoccupazione tra i compagni (Grande Fratello Vip 2017)

Daniele Bossari si è sentito male: paura nella casa del Grande Fratello Vip 2017 per le condizioni di salure del conduttore che ha accusato dei fortissimi dolori intestinali.

09 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Nella casa del Grande Fratello Vip 2017, nelle scorse ore, gli inquilini hanno vissuti dei momenti di paura. Tutto è stato causato da un malore che ha colpito Daniele Bossari. Come sanno tutti i fans del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, il conduttore è celiaco. Sin dalle prime ore di permanenza nella casa, Daniele ha informato tutti i suoi compagni del suo problema dovendo seguire un’alimentazione differente da tutti gli altri. Daniele, per non avere problemi di salute, non deve mangiare cibi contenenti glutine e che siano stato contaminati dal contatto. Finora, Daniele Bossari non ha mai avuto problemi. Tutti quelli che si sono occupati della cucina, infatti, hanno sempre preparato i piatti anche per Daniele evitando che potessero entrare in contatto con il glutine. Ieri sera, però, dopo aver mangiato, Bossari ha accusati dei fortissimi dolori intestinali. Probabilmente, il cibo di Daniele era entrato in contatto con quello dei suoi compagni. Dopo poche ore, fortunatamente, il conduttore si è ripreso tornando a ridere e giocare insieme ai compagni.

LA PREOCCUPAZIONE DEI COMPAGNI

Il malore di Daniele Bossari ha comunque preoccupato molto gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2017. Aida Yespica, in particolare, ha chiesto a Giulia De Lellis e Ivana Mrazova, le cuoche della serata se, distrattamente, possano aver contaminato il cibo di Daniele. Ivana ha assicurato di aver prima preparato il piatto di Bossari e poi tutti gli altri per evitare problemi. Il malore, comunque, non ha portato gravi conseguenze a Bossari che, questa mattina, è apparso in splendida forma. Daniele, infatti, ha partecipato insieme ai compagni alle lezioni di estetica per tornare a lavorare nella beauty farm del Grande Fratello Vip. Solo tanta paura, dunque, per Daniele Bossari che non è più tornato sull’argomento. I compagni, però, hanno capito quanto possa essere pericoloso per Daniele mangiare cibo contenente glutine.

