ENRICO BRIGNANO E FLORA CANTO / La figlia Martina e le date di Enricomincio da me (Maurizio Costanzo Show)

Enrico Brignano e Flora Canto saranno ospiti al Maurizio Costanzo show questa sera. Il comico è impegnato col suo show Enricomincio da me e progetta di allargare la famiglia

Enrico Brignano

DALLA NASCITA DI MARTINA E SEMPRE PIÙ “SOCIAL”

Enrico Brignano si rimette in gioco con un nuovo spettacolo, che andrà in scena in tanti teatri italiani il prossimo anno. Enricomincio da me è il titolo che il comico ha scelto per il suo ritorno a teatro, in occasione dei suoi 30 anni di onorata carriera. In realtà l'artista sta già festeggiando da diverse settimane un lieto evento al fianco della compagna Flora Canto: i due hanno avuto infatti una figlia lo scorso febbraio. Questa sera, giovedì 9 novembre 2017, Enrico Brignano e Floria Canto saranno invece ospiti del Maurizio Costanzo Show, in onda su Canale 5, per una puntata dal sapore famigliare. Anche se il comico e la compagna si sono uniti tre anni fa, solo con la nascita di Martina sembrano aver assunto i contorni di una vera e propria famiglia. In una recente intervista a Domenica In, la Canto ha infatti sottolineato che l'arrivo della figlia ha provocato un effetto particolare nel neo papà, spingendolo a diventare molto social.

ENRICO BRIGNANO E FLORA CANTO SEMPRE PIÙ IMPEGNATI

Enrico Brignano e Floria Canto sono ormai una delle coppie più quotate dei salotti televisivi. Dalla nascita della figlia Martina, i due compagni di vita hanno partecipato infatti a diverse trasmissioni televisive ed affrontato molteplici interviste, tutte rigorosamente vissute l'uno affianco all'altra. Dopo alcuni anni di silenzio, sembra proprio che sia arrivato il momento per Brignano di ritornare a fare spettacolo e nel modo che più gli riesce meglio. I suoi trent'anni di carriera verranno festeggiati infatti con un nuovo spettacolo, che già nel titolo racchiude l'intento del comico. Enricomincio da me indica infatti la volontà dell'artista di affrontare un viaggio, in cui riproporrà brani diventati ormai storici del suo repertorio comico e che lo spingerà ad intraprendere una strada inedita. Un sicuro successo che ha già attirato l'attenzione di diversi curiosi e fan di Brignano e che lo hanno spinto ad inserire nuove date nell'agenda già fitta per il tour che lo porterà in giro per le regioni italiane.

PER ENRICO BRIGNANO IL PROSSIMO PROGETTO È ALLARGARE LA FAMIGLIA

A distanza di sette mesi dalla nascita della loro Martina, Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati dei veri e propri genitori social, intenti a condividere con i fan i diversi momenti familiari. I profili della coppia vengono infatti sfruttati come una sorta di diario moderno a cui affidare le diverse disavventure da neo genitori, il tutto condito con una comicità tipica di Brignano che sembra proprio aver contagiato la compagna. Grazie alla piccola Martina, la coppia ha sottolineato ancora di più l'unione avvenuta appena tre anni fa, quando l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il comico romano si sono incontrati a Sabaudia, a pochi km dalla Capitale. Un colpo di fulmine che ha travolto entrambi e che ha dato il via alla loro relazione in tempo record. Ed ora si pensa al futuro e soprattutto ad allargare la famiglia, un progetto che come hanno sottolineato Brignano e la Canto ad Oggi metteranno in piedi molto presto.

