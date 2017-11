ENRICO NIGIOTTI/ Over, Il mio Nemico, l’assegnazione di Mara Maionchi per smentire Agnelli (X Factor 2017)

Enrico Nigiotti, concorrente degli over, si esibisce al terzo live di X factor 2017 con Il mio nemico, brano di Daniele Silvestri che Mara Maionchi ha pensato per lui. Convincerà i giudici?

Enrico Nigiotti a X Factor 2017

UN’ESIBIZIONE DA DIMENTICARE: TRA AGNELLI E MARA È ANCORA POLEMICA

L'ultimo Live Show di X Factor 2017 ha messo Enrico Nigiotti in una posizione difficile, a causa delle nuove contestazioni dei giudici del talent. Il concorrente degli Over di Mara Maionchi è salito infatti sul palco con Quelli che benpensano di Frankie Hi-NRG, un brano rap che ha rivisitato in chiave blues e rock. Ed è stata proprio la rivisitazione di Enrico a non aver soddisfatto i giudici, a partire da Fedez che lo ha tacciato di un eccesso di consapevolezza. Manuel Agnelli ha invece notato una certa incertezza nel fiato, polemizzando anche sulla scelta del concorrente di esibirsi con la chitarra elettrica. Le diverse contestazioni hanno dato vita ad un confronto acceso fra i giudici del talent e Mara Maionchi, che ancora una volta ha visto criticare in modo eccessivo il suo pupillo. La coach degli Over ha infatti vissuto uno scontro con i colleghi anche nel primo dei Live Show, in cui Enrico era stato contestato per la decisione della giudice di 'ripulire' in modo eccessivo la sua immagine, facendolo apparire un bravo ragazzo e finendo per sminuire i tatuaggi che ha voluto fare nel corso della sua vita.

IL FORTE LEGAME TRA MARA MAIONCHI E ENRICO NIGIOTTI POTREBBE FARE MALE

Enrico Nigiotti continua ad essere uno dei concorrenti di X Factor 2017 preferiti dal pubblico italiano. Un successo che ha ottenuto anche grazie alla sua precedente apparizione in The Voice of Italy e che gli aveva permesso quasi di raggiungere il traguardo finale del programma. E forse è proprio per questo che nei primi due Live Show ha registrato molte critiche da parte dei giudici del talent, che hanno sollevato meno polemiche di fronte all'esibizione degli altri concorrenti. Enrico comunque continua ad avere in forte considerazione la Maionchi, che è diventata alla fine molto più della sua coach. La giudice appare infatti agli occhi del cantante come una sorta di mentore, in grado di farlo crescere non solo dal punto di vista musicale, ma artistico a tutto tondo. Questo legame che si è creato fra il concorrente e la coach potrebbe portare Nigiotti verso la finale di XF 11, ma anche spingerlo verso il baratro. L'eccessiva preferenza della Maionchi nei suoi confronti, forse a causa di una sottile similitudini fra la coach ed il concorrente, potrebbe giocare infatti a svantaggio di Enrico.

ENRICO NIGIOTTI SE LA VEDRÀ CON DANIELE SILVESTRI, AGNELLI LO ASPETTA AL VARCO

Al terzo Live Show di X Factor 2017, Enrico Nigiotti potrà esibirsi con un brano che lo ha conquistato subito. Il concorrente salirà infatti sul palco per interpretare Il mio nemico, una canzone di Daniele Silvestri che rappresenta l'intento dell'autore di protestare contro ogni forma di guerra. Un brano allo stesso tempo impegnativo, non solo per i contenuti ma per il confronto fra Nigiotti e Silvestri, che potrebbe portarlo sia verso la gloria sia verso un nuovo baratro. Il concorrente però ha accolto con forte apprezzamento l'assegnazione della giudice, dato che ancora una volta si tratta di un testo in grado di far riflettere e che gli permette di dire qualcosa. Durante il Daily ha sottolineato infatti di essere felice di interpretare una canzone che avrebbe preferito scrivere di suo pugno. Mara Maionchi però sembra avere già le idee chiare sul futuro di Enrico e sul suo prossimo cambiamento musicale, da affrontare al momento opportuno.

