Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco / La pubblicità della Disney per Cars 3 scatena la polemica

Scoppia la polemica per Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco: la Disney sceglie il figlio di Briatore per la pubblicità di Cars 3 ma il pubblico non apprezza

09 novembre 2017 Anna Montesano

Polemica riguardo una pubblicità targata Disney. Come svela Dagospia, per presentare i giocattoli di Cars 3 ha infatti girato un video in cui a Nathan Falco Briatore viene consegnata una montagna di regali. Elisabetta Gregoraci finge entusiasmo per l'accaduto ma i commenti di molti utenti non sono certo entusiasmanti, anzi: "Con tutti i bambini bisognosi, gli ospedali pediatrici e le case famiglia proprio al figlio di Briatore si dovevano portare i doni?" Ricordiamo che per la festa di compleanno di Nathan Falco a marzo, figlio di Flavio Briatore e della showgirl Elisabetta Gregoraci, a Monaco il bambino ha giocato a calcio con i suoi amici e posato davanti a una spettacolare torta su più piani. Ora il bambino è stato protagonista di una polemica per la scelta della Disney.

ELISABETTA GREGORACI, DAL SUCCESSO IN TV ALLA POLEMICA

Ultimamente al centro di polemiche e gossip che riguardano anche la sua storia d'amore con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci ha vissuti un anno molto ricco dal punto di vista lavorativo. Ricordiamo infattia gli impegni recenti della Gregoraci in tv. Nell'ottobre 2015 partecipa insieme a personalità come Lorella Cuccarini, Enzo Iacchetti e il Mago Forest, alla prima edizione del nuovo varietà di prima serata Stasera tutto è possibile condotto da Amadeus su Rai 2. Nel 2016 ha condotto, insieme a Fatima Trotta e al duo comico Gigi e Ross, la settima edizione di Made in Sud in onda in prima serata su Rai 2 dal 23 febbraio[18] al 10 maggio. Nell'ottobre 2016 partecipa alla seconda edizione del varietà di prima serata Stasera tutto è possibile condotto da Amadeus su Rai 2. Nel 2017 presenta, insieme a Gigi D'Alessio e Fatima Trotta, l'ottava edizione di Made in Sud in onda in prima serata su Rai 2 dal 14 marzo[20] al 30 maggio. Nell'estate 2017 conduce, insieme ad Alan Palmieri, lo show musicale Battiti Live in onda in prima serata su Italia 1.

