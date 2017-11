Ema Stokholma e Valentina Pegorer/ Vincitrici Pechino Express 2017: le Clubber trionfano ma è polemica

Le Clubber, Ema Stokholma e Valentina Pegorer, sono le vincitrici di Pechino Express 2017: le due ragazze battono le Caporali ma sul web si scatena la polemica

09 novembre 2017 Anna Montesano

Le Clubber, Valentina Pegorer e Ema Stokholma

Una finale senza esclusione di colpi quella di Pechino Express 2017 che ha visto proclamare vincitori la coppia de Le Clubber composta da Ema Stokholma e Valentina Pegorer. Solo seconde le Caporali, Antonella Elia e Jill Cooper, che erano invece date come quasi certe vincitrici; terzo posto infine per i Compositori Achille Lauro ed Edoardo Manozzi. Davvero complicate le prove alle quali le tre coppie finaliste sono state sottoposte: dalle teche dell'orrore, all'assaggio dei 7 mostri sino alla vendita di un profumo molto particolare. Nessuna delle tre si è tirata indietro ma solo una è stata la più veloce e determinata. Ema e Valentina ce l'hanno messa davvero tutta e ce l'hanno fatta a conquistare la medaglia tanto abita. Il pubblico di Pechino Express intanto si divide a metà tra chi si comnplimenta con le Clubber e chi invece sperava che a vincere fossero le Caporali che, secondo molti, si sono dimostrate superiori agli altri sin dalla prima puntata.

VINCITORI DI PECHINO EXPRESS 2017: NON MANCANO LE CRITICHE PER LE CLUBBER

"Prima coppia di donne a vincere! Finale bellissima! Il pezzo in cui si mettono in collegamento coi parenti mi e' piaciuto tantissimo! Ragazzi io vi amo. Questo programma lo adoro" scrive un'utente, complimentandosi con le vincitrici. C'è chi però ha da lamentare la scarsa attenzione data alle seconde classificate, in questo caso Antonella Elia e Jill Cooper: "La cosa che da sempre mi infastidisce di ogni finale di Pechino Express è la completa assenza di un ringraziamento dignitoso per i secondi classificati. - e continua - Le Caporali sono state oggettivamente le più forti durante l'intera edizione, e nel bene e nel male sono state la colonna portante. Meritavano almeno un saluto finale o un video riassunto come per le altre coppie sul podio". Non si può concludere che col sottolineare che entrambe le coppie finaliste hanno palesato grande forza e grinta.

