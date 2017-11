FABIO ASTORI / Fabio Fulco cerca vendetta ma il suo debole per Auorora lo farà fallire? (Le tre rose di Eva 4)

Fabio Astori, personaggio interpretato da Fabio Fulco in Le tre rose di Eva 4, su Canale 5, è appena arrivato e cerca vendetta per la moglie del fratello, ma una volta conosciuta Aurora...

A Le tre rose di Eva 4 Fabio Fulco interpreta Fabio Astori

IL NUOVO PERSONAGGIO A CACCIA DI GIUSTIZIA

E' uno dei volti nuovi de Le tre rose di Eva 4: il personaggio di Fabio Fulco è Fabio Astori, figlio di una ricca famiglia trasferitasi da poco in città. Il suo ingresso nella fiction avviene in collegamento con un evento tragico per gli Astori, ovvero l'omicidio di Ivan. Un evento che viene subito collegato ad Alessandro Monforti, che diventerà per questo il nemico giurato di Fabio. Anche se il primo riuscirà a dimostrare la propria innocenza agli occhi delle autorità, rimarrà comunque un colpevole di fronte agli Astori. E soprattutto per Fabio, sempre più determinato a trovare le prove con cui incastrarlo. Le azioni del rampollo verranno infatti intraprese con un solo scopo: fare arrestare Alessandro per l'omicidio di Ivan. Anche per questo si offrirà di sollevare le sorelle Taviani dai debiti accumulati in seguito alla rottura della diga, in occasione della vendita di Villalba. La sua proposta tuttavia non verrà accettata da Marzia, anche se si vedrà costretta a cedere alle pressioni degli Astori. Diventerà in seguito più chiaro che la famiglia rientra in un piano finanziario ben preciso e molto più vasto del dovuto, collegata tra l'altro con l'assenza di due anni di Aurora. In un secondo momento incontrerà tra l'altro la donna e se ne innamorerà a prima vista.

FABIO ASTORI SCOPRIRA LA VERITA SU AURORA?

Non è chiaro se Fabio Astori sia al corrente di tutta la verità su quanto accaduto ad Aurora. Dato il suo ruolo centrale nella famiglia, l'antagonista di Alessandro è tuttavia consapevole della presenza della lobby e delle vere ambizioni degli Astori riguardo all'acquisto di tutti i terreni di Villalba. L'incontro con Aurora, avvenuto nel precedente episodio, sembra smentire un'implicazione di Fabio nel rapimento della donna e nella sua detenzione nella villa di famiglia. Abbiamo scoperto infatti che la madre ha tenuto segregata Aurora in seguito alla sua finta morte, ma non è ancora stato chiarito chi sia il mandante. Anche se questi punti riguardano da vicino gli Astori, l'unica missione di Fabio per ora è rendere giustizia alla morte di Ivan e fare in modo che Alessandro finisca in prigione per l'omicidio del fratello. Quello che ci ha mostrato la prima puntata de Le rose di Eva 4 è inoltre un ruolo di secondo piano di Fabio rispetto al defunto Ivan, sia per quanto riguarda gli affari di famiglia sia per via della poca fiducia che i genitori nutrono nei suoi confronti.

I SENTIMENTI DI FABIO PER AURORA POTREBBERO CAMBIARE TUTTO

Nella seconda puntata de Le tre rose di Eva 4, Fabio Astori si ritroverà sempre più coinvolto dal punto di vista sentimentale con Aurora. Quest'ultima infatti scoprirà sempre più dettagli che collegano la rottura della diga di Villalba con la compravendita promossa dagli Astori e deciderà di sfruttare l'evidente fascino che esercita su Fabio per ottenere delle informazioni in più. In questa nuova trama, il rampollo della famiglia più facoltosa della cittadina diventerà quindi il loro punto debole, mettendo in pericolo persino il progetto ancora oscuro della lobby. L'avvicinamento ad Aurora potrebbe inoltre provocare una frattura fra Fabio e la madre, che di certo conosce molti più segreti su quanto sta accadendo. Il ruolo dell'unico erede degli Astori potrebbe quindi venire stravolto nelle prossime puntate e non è escluso che possa avvicinarsi alla famiglia di Aurora proprio grazie ai sentimenti che nutre nei suoi confronti.

