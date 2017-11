FINO A PROVA CONTRARIA/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood (oggi, 9 novembre 2017)

Fino a prova contraria, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 9 novembre 2017. Nel cast: Clint Eastwood che ha diretto anche la regia, James Woods e Diane Venora.

09 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

CLINT EASTWOOD ALLA REGIA

Il film Fino a prova contraria va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 9 novembre 2017, alle ore 23.20. Una pellicola del 1999 che è stata diretta e interpretata da Clint Eastwood con James Woods, Diane Venora, Denis Leary e Isaiah Washington. Clint Eastwood è uno dei maggiori registi e interpreti degli ultimi decenni e i suoi film sono sempre molto intensi e alcuni, come questo, anche di profonda riflessione o critica sul mondo che ci circonda. Sia James Woods che Isaiah Washington sono molto noti anche al pubblico del piccolo schermo per due serie tv molto famose, il primo protagonista di "Shark- Giustizia a tutti i costi" ed il secondo per il ruolo del Dott. Burke nelle prime 3 stagioni della longeva serie di "Grey's Anatomy". Il film di genere drammatico è stato tratto dal libro Andrew Klavan "Prima di mezzanotte". Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

FINO A PROVA CONTRARIA, LA TRAMA DEL FILM

Steve Everett (Clint Eastwood) è un giornalista che ha avuto problemi di alcolismo ed è stato cacciato dal New York Thimes. Gli viene affidato un articolo sull'esecuzione, che avverrà entro la mezzanotte, di Frenck Beechum (Isaiah Washington), un uomo di colore che è stato condannato alla pena di morte per aver ucciso una giovane donna bianca incinta. Il film racconta di Everett che si ritrova a scrivere questo articolo in sostituzione di una sua collega di lavoro che purtroppo muore in un tragico incidente. Nell'intervistare il condannato a morte con occhio umano il giornalista scopre una serie di incongruenze su alcune circostanze e su dei dettagli che la polizia non ha correttamente approfondito e nemmeno il pubblico ministero tra questi il fatto che sulla scena del crimine fosse presente un altro ragazzo che però non figura nella lista dei sospettati. Everett inizia a pensare che Beechum sia innocente. Il film prosegue con una serie di colpi di scena dal licenziamento alla richiesta di divorzio della moglie di Everett che però nel frattempo scopre l'identità dell'altro ragazzo, che è stato assassinato nel frattempo, e riesce a provare che Beechum è innocente. Questo grazie ad un particolare: il ciondolo che la nonna del giovane porta al collo durante il colloquio con Everett che era della donna incinta. La scena che ne segue è veramente molto intensa tra Everett che cerca di fermare l'esecuzione provando a parlare con il governatore e l'esecuzione stessa che prende il via. Nel finale Everett viene candidato al Pulizer ma è senza casa e senza lavoro però cerca di riallacciare i rapporti con la figlia ed incontra Beechum che è stato salvato proprio sul filo del rasoio.

