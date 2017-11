FLIGHTPLAN - MISTERO IN VOLO/ Su Rai 3 il film con Jodie Foster (oggi, 9 novembre 2017)

Flightplan - Mistero in volo, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 9 novembre 2017. Nel cast: Jodie Foster e Peter Sarsgaard, alla regia Robert Schwentke. Il dettaglio della trama.

09 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

JODIE FOSTER NEL CAST

Flightplan - Mistero in volo va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 9 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola thriller ad alta tensione emotiva per il prime time di questa sera che vede nel cast diretto dal regista tedesco Robert Schwentke (famoso al pubblico per la serie TV 'Lie to Me'), la brava e indiscussa Jodie Foster. Al fianco della Foster, l'attore Peter Sarsgaard (molti di voi lo ricorderanno per film come 'Lanterna Verde', 'Blue Jasmine' o 'Black Mass - L'ultimo Gangster'), una coppia ben assortita e abile nel porsi come protagonisti di un action-movie di stampo 'hitchcockiano'. Da citare anche il Boromir 'tolkeniano' Sean Bean, attore britannico dal grande background teatrale, e l'attrice australiana, giovanissima co-protagonista in 'Matrix Revolution', Kate Beahan. Al fianco del casto voluto dalla produzione il compositore James Horner, inossidabile del pentagramma vincitore di premi importanti come, da non dimenticare, l'Oscar per il film 'Titanic'. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

FLIGHTPLAN - MISTERO IN VOLO, LA TRAMA DEL FILM

Kyle Pratt (Jodie Foster) è imbarcata su un volo diretto a New York e decollato a Berlino, nella cui stiva è presente la bara del marito deceduto in Germania. Assopita durante il volo, al suo risveglio non trova la figlia al suo fianco, la piccola Julia è scomparsa e per Kyle inizia un incubo dal quale potrà svegliarsi solamente ritrovando l'amata figlioletta. Sull'onda emotiva di una frase sul quale si focalizza tutta la trama del film. 'Se qualcuno ti togliesse tutto ciò per cui vivi... cosa saresti disposto a fare per averlo indietro?', inizia l'agonia emotiva di Kyle alla ricerca della figlia, all'interno di una situazione grottesca e surreale dove nessun testimone, tantomeno i piani di volo, certificano l'effettiva presenza di Julia a bordo dell'aereo. I passeggeri sono turbati dal comportamento della madre, ad un certo punto giudicata pazza per le sue ammissioni senza riscontro, il comandante dell'aereo, prima accondiscendente nell'ascolto della versione di Kyle, alla fine s'innervosisce puntando soprattutto sul mood complessivo a bordo, sul ripristino della tranquillità dei passeggeri turbati dalle apparenti follie della madre. Cosa è successo su quel volo? Kyle è pazza o al centro di una congettura collettiva? Tra i sentimenti di una madre, le accuse di follia e la verità che lentamente verrà a galla la serata cinema di Rai Tre si propone a livelli di tensione altissimi.

