Fabiana Scarica/ Chi è la finalista di Top Chef Italia 2017? Una mamma con la passione per la cucina

Fabiana Scarica è la finalista di Top Chef 2017 e nel corso dell'ultima puntata di stasera gareggerà per portare a casa la vittoria. Ecco tutte le info sulla concorrente.

09 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Top Chef Italia 2017

Fabiana Scarica, finalista di Top Chef Italia 2017, ha conquistato un posto sul podio nel corso della semifinale di giovedì scorso, quando nella prova in esterna, realizzata al Palazzo di Caccia di Stupinigi in provincia di Torino, è riuscita a preparare un ottimo piatto a base di Fagiano. Il parere favorevole dei giudici le ha regalato l’accesso alla prova successiva, quando si è confrontata con un ingrediente molto particolare, la pesca, che le ha permesso di avere la meglio contro l’agguerritissima Cinzia. Questa sera, per lei, si apriranno quindi le porte della finale, per una sfida all'ultimo fornello che la vedrà duellare con gli altri due finalisti di questa edizione: Luca Natalini e Victoire Gouloubi. Per conquistare la vittoria, però, Fabiana dovrà superare i suoi avversari nelle prime fasi della puntata, e ottenere così un lasciapassare per la prova che decreterà il vincitore.

CHI È FABIANA SCARICA, FINALISTA TOP CHEF ITALIA 2017

Originaria di Vico Equense, in provincia di Napoli, Fabiana Scarica unisce la maternità alla passione per la cucina. L’incontro della concorrente con i fornelli avviene infatti nell'adolescenza, quando appena quindicenne inizia a realizzare le prime pappe per la sua bambina. Nasce così una passione che cresce negli anni, alimentata, successivamente, dalla frequentazione della scuola dell’Alma, la prestigiosa accademia Internazionale di cucina italiana. Fabiana inizia a collaborare così con il Quisisana, con la torre del Saracino e con il ristorante Don Alfonso, prima di realizzare, nel 2015, il sogno di aprire finalmente un ristorante tutto suo, Villa Chiara, il cui nome è dedicato alla figlia. La cucina proposta nel suo locale, che rispecchia i suoi ideali e la passione per le origini partenopee, è fatta di elementi stagionali, dove l’essenziale è sempre l'ingrediente fondamentale. Sarà il suo gusto per le cose semplici a conquistare i giurati?

© Riproduzione Riservata.