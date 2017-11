GABRIELE ESPOSITO/ Under Uomini, Growing Up l’assegnazione di Fedez: come finirà stavolta? (X Factor 2017)

Gabriele Esposito ha molto da recuperare ad X Factor 2017 e le contestazioni verso di lui sono parecchie: riuscirà a conquistare il piacere dei giudici?

Gabriele Esposito

CRITICHE PER GABRIELE ESPOSITO

Gabriele Esposito ha molto da recuperare ad X Factor 2017, soprattutto per via delle critiche ricevute da Manuel Agnelli durante il precedente Live Show. Salito sul palco con The Judge, una canzone dei Twenty One Pilots, il concorrente degli Under Uomini non è riuscito a convincere i giudici del talent di Sky Uno e forse ha pagato per via di un attrito fra il suo coach e quello dei Gruppi. Poco prima che si esibisse, Fedez aveva infatti criticato un'assegnazione voluta da Agnelli per via di alcune voci in sottofondo che il giudice ha individuato anche nell'assegnazione del rapper milanese. Secondo Agnelli, Gabriele non apporterebbe alcun cambiamento al programma ed assomiglierebbe fin troppo ai concorrenti delle precedenti edizioni. Il dubbio del giudice è inoltre che il cantante non riesca a confrontarsi con le richieste una volta uscito al di fuori del talent, per via della sua personalità fragile. Le contestazioni si sono dirette poi anche verso Luca Tommassini, colpevole secondo Mara Maionchi di aver ideato una coreografia troppo infantile per la performance del concorrente.

GABRIELE ESPOSITO E' SEMPRE PIU' CONTESTATO

Nei Live Show di questa sera, Gabriele Esposito avrà la possibilità di far ricredere non solo i giudici di X Factor 2017, ma anche i fan. Anche se era fra i favoriti dell'edizione precedente, il concorrente appare invece fra i meno forti di quest'anno e sono in molti sui social a contestare la sua presenza nel programma. Il giudice degli Under Uomini ha cercato in ogni modo di difenderlo nella sua ultima esibizione, sottolineando che il tema sociale scelto per la puntata non aveva avvantaggiato Gabriele. Un'affermazione che ha ripetuto anche durante il Daily in cui sono state fatte le nuove assegnazioni ed in cui Fedez si è ripromesso di invertire la rotta per il concorrente. Gabriele continua ad avere i fari puntati non solo dei giudici ma anche del pubblico da casa, per via della fragilità dimostrata dalla sua categoria fin dalle prime puntate dal vivo. Si è verificato tra l'altro il dubbio che lo stesso concorrente aveva manifestato nelle precedenti assegnazioni riguardo al brano scelto dal giudice per la sua performance.

UN BRANO PARTICOLARE PER GABRIELE A X FACTOR

Nella terza puntata dei Live Show di X Factor 2017, Gabriele Esposito potrà confrontarsi con un brano molto particolare che lo ha messo a confronto con il suo passato famigliare. La scelta di Fedez è infatti ricaduta su Growing Up, una canzone scritta nel 2015 da Macklemore in occasione della nascita della figlia ed in collaborazione con Ed Sheeran e Ryan Lewis. Il testo parla infatti del rapporto fra padre e figlia, una vera e propria dichiarazione d'amore paterna che ha colpito nel vivo Gabriele. Il concorrente ha sottolineato durante il Daily di non aver avuto un legame forte con il padre, che si è rivelato assente nel corso della sua crescita. La decisione di puntare tutto su questo tipo di canzone ha colpito tra l'altro lo stesso Fedez, che ha rivelato di ascoltarla spesso con Chiara Ferragni. In previsione della nascita del loro primo figlio è facile intuire perché il giudice rapper ne sia rimasto letteralmente stregato.

