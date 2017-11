GINA LOLLOBRIGIDA/ Video, molestie: “Ho subito due violenze”, l’attrice a Porta a Porta

Gina Lollobrigida interviene a Porta a porta di Bruno Vespa sul tema delle molestie nel mondo del cinema e racconta di aver subito due violenze nella sua carriera.

09 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Gina Lollobrigida a Porta a porta

Gina Lollobrigida ha rivelato di avere subito delle molestie sessuali. L’attrice, oggi 90enne, ospite a “Porta a porta” ha commentato il caso Weinstein e l’effetto domino che ha scatenato nel mondo del cinema: “Credo che avrebbero dovuto denunciare per tempo ma non hanno avuto il coraggio”, ha detto la Lollobrigida. Poi a sorpresa ha aggiunto: “Ma neanch’io l’ho avuto…”. Bruno Vespa le chiede allora quante persone avrebbe potuto denunciare. L’attrice non fa i nomi, ma racconta di due episodi di violenza: “Avrei dovuto denunciare due persone, e avrebbero perso entrambe il lavoro. Uno straniero e uno italiano. La prima volta ero innocente non conoscevo l’amore, non conoscevo niente. Quindi era grave. E la persona era molto conosciuta. Avevo 19 anni, andavo ancora a scuola”. Gina Lollobrigida ha detto ancora meno sul secondo episodio: “Della seconda è meglio non parlare… non li ho denunciati per non rivelare una cosa mia… ma erano due cose abbastanza gravi. La seconda volta ero già sposata cominciavo a fare il cinema”, ha raccontato a Bruno Vespa. Clicca qui per vedere l'intervista a Porta a porta



LA MOLESTIA TI CONDIZIONA

A inizio settimana Gina Lollobrigida aveva rilasciato a Il mattino un’intervista in cui parlava del caso Weinstein e di come regia agli uomini troppo invadenti (clicca qui per saperne di più). Nel salotto di Bruno Vespa ha però voluto rivelare di essere stata anche lei vittima di violenza. Alla domanda del giornalista se si fosse trattato di “molestatori pesanti”, l'attrice ha risposto: “Quando la molestia non è molestia ma è di più... non la puoi eliminare, rimane dentro e condiziona il tuo carattere, le tue azioni sono sempre soggette a questo ricordo. È terribile”. La grande attrice italiana ha però voluto ricordare anche Vittorio De Sica, con cui ha spesso lavorato: “Lui recitava nella vita più che fare la corte, faceva finta. Era corretto. Era un regista formidabile tutto quello che richiedeva io lo facevo”, ha detto rispondendo a Vespa che le chiedeva se il regista l’avesse mai corteggiata. La Lollo è stata anche molto amata da Fidel Castro: “È stato un ammiratore sincero. Era un’ammirazione corretta”.

I COMMENTI SU TWITTER

Nel corso della puntata di Porta a Porta è stato ricordato anche il rapporto di Gina Lollobrigida con il produttore cinematografico Howard Hughes, che le propose un contratto in esclusiva e le chiese di divorziare dal marito per sposarlo. Sui social network tantissimi utenti hanno commentato con ammirazione le dichiarazioni dell’attrice: “Un applauso #ginalollobrigida 90 anni ancora bella, intelligentissima! Se penso alle attrici del #GFvip mi viene solo da vomitare!” e “Gina Lollobrigida: enciclopedia del #Cinema e del #Costume italiano. #portaaporta”, hanno scritto due utenti. “C'è la Gina Lollobrigida che con la sua dignità a #portaaporta ha smerdato le attricette in cerca di pubblicità che denunciano presunte molestie dopo decenni, lei che all'epoca ha subito 2 violenze sessuali senza poter denunciare”, ha commentato un altro utente di Twitter, mentre c’è chi si accorto del cambio di voce dell’attrice mentre ricordava quello che le è successo quando aveva 19 anni: “Come sta cambiando la voce di #GinaLollobrigida .. mi fa tenerezza #portaaporta”.

