GIULIA DE LELLIS / La madre e Andrea Damante assenti dallo studio: è una ripicca della produzione? (GFVip 2)

Giulia De Lellis da due settimane non riceve notizie della madre e del fidanzato Andrea Damante, non più invitati nello studio del Grande Fratello Vip 2. È una ripicca della produzione?

09 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis è senza dubbio uno dei concorrenti più amati e controversi della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante si mantenga costantemente ai vertici delle preferenze del pubblico da casa, l'ex corteggiatrice in passato è stata protagonista di duri battibecchi con Alfonso Signorini, che non le ha perdonato alcune dichiarazioni nei confronti degli omosessuali. L'ultimo scontro avvenuto due settimane fa nella diretta del lunedì ha visto anche l'intervento di Sandra, mamma di Giulia, e del suo fidanzato Andrea Damante che ha cercato di calmare gli animi. Lui stesso ha invitato la sua compagna a tenersi calma, evitando confronti troppo accesi con l'opinionista del programma. Da quel giorno la querelle è stata quasi completamente archiviata: se da una parte è stato lo stesso Signorini a voler precisare di non voler più battibeccare con la De Lellis per evitare di farle troppa pubblicità, dall'altro la madre e il fidanzato di lei non si sono più visti in qualità di ospiti del reality show. Per quale motivo?

Giulia De Lellis: mamma e fidanzato assenti dal serale

Non è un caso che la madre di Giulia De Lellis e il suo fidanzato Andrea Damante non siano stati più invitati nello studio del Grande Fratello Vip 2, né tanto meno all'ex corteggiatrice siano stati inquadrati gli aerei delle sue fans. Sulla questione è recentemente tornata la pagina Facebook della gieffina, che ha risposto ad un commento scritto da una fan. In esso si riportava l'assenza di qualsiasi difesa verso la produzione: "Ma i familiari di Giulia non possono intervenire con la produzione del Grande Fratello? C'è una grande differenza di comportamento su questa ragazza, o questo programma deve essere equo con tutti o non ha neanche senso guardarlo. Mi fa molta rabbia questa cosa contro questa ragazza (...). Forza Giulia". La risposta a questa dichiarazione non si è fatta attendere da parte della admin che seguono la pagina e che sono inevitabilmente vicine alla famiglia: "Certo che sono intervenuti. Sia la famiglia che Andrea. E infatti sono due settimane che non sono invitati in studio". Dunque l'assenza di Damante e della suocera Sandra non sarebbe un semplice caso.

