GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Giulia De Lellis e Daniele Bossari, dopo i contrasti la pace?

Grande Fratello Vip 2017, diretta dalla casa: la prova d'arte sembra aver riportato la pace nella casa di Cinecittà, dove gli inquilini si sono lasciati coinvolgere...

09 novembre 2017 Fabiola Iuliano

A scandire le lunghe giornate dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2017, ci pensano le tante attività proposte dalla produzione, che dopo i quiz di cultura generale, le statue di gesso e la lavorazione della creta, ha assegnato ai concorrenti il compito di realizzare delle opere d’arte. I vip, naturalmente, si sono lanciati immediatamente in questa nuova avventura, realizzando, nel corso del pomeriggio di ieri, delle opere a tratti concettuali con l’ausilio dei loro corpi. I primi a dare il via a questa attività sono stati Giulia De Lellis e Daniele Bossari, che con la creatività che li contraddistingue hanno lasciato sulla tela l’impronta del loro passaggio. Per lasciare il segno, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha scelto il colore rosso, con il quale si è lasciata dipingere il viso dal suo rivale prima di imprimerlo sulla tela. Per Bossari, invece, il disegno di una stella, per ricordare la figlia che non vede da molte settimane. Dopo i recenti contrasti, Giulia De Lellis e Daniele Bossari troveranno un punto di incontro?

AIDA E JEREMIAS, SEMPRE PIÙ VICINI? VIDEO

La prova d’arte ieri sera ha portato una ventata d’aria fresca nella casa del Grande Fratello Vip 2017, dove molti concorrenti ne hanno approfittato per dare sfogo alla loro creatività. Fra questi, anche Jeremias Rodriguez e Aida Yespica, che con la collaborazione di Cristiano Malgioglio hanno realizzato un quadro con i colori dei loro rispettivi paesi. Il paroliere, in particolare, ha dato una mano ad Aida cospargendo il suo corpo di colore, ma Jeremias, anche in questo caso, non si è lasciato sfuggire l’occasione di passare del tempo con lei (a questo link il video direttamente sulla fan page ufficiale). Sempre più vicini, Aida Yespica e Jeremias Rodriguez, intanto si avviano a quella che potrebbe essere l’ultima settimana come inquilini nella casa di Cinecittà, dal momento che l'argentino, attualmente, è in nomination con Cristiano Malgioglio, Giulia De Lellis, Luca Onestini e Raffaello Tonon.

