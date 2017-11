GREY’S ANATOMY 14/ Cristina Yang torna nella serie? “Sarebbe fantastico”, le parole di Kevin McKidd

La serie Grey's Anatomy taglia il traguardo dei 300 episodi. Intanto l'attore Kevin McKidd spera nel ritorno di Cristina Yang, interpretata da Sandra Oh.

09 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Grey's Anatomy

Oggi, giovedì 9 novembre, in America andrà in onda il trecentesimo episodio di Grey’s Anatomy, la serie giunta alla sua quattordicesima stagione. In 300 episodi non sono mancati addii ad alcuni dei personaggio più amati della serie, tra cui l’indimenticata Cristina Yang, interpretata da Sandra Oh. Il personaggio di Cristina, miglior amica di Meredith Grey (Ellen Pompeo), è uscita di scena nella decima stagione. Ma in una recente intervista Kevin McKidd, l’attore che in Grey’s Anatomy è Owen Hunt (ex marito della Yang), ha parlato proprio del rapporto del suo personaggio con Cristina: “La mia coppia preferita? Anche se ne facevo parte, direi Cristina e Owen, erano una coppia così complicata, si amavano moltissimo, erano passionali ma allo stesso tempo lottavano molto”, ha detto alla giornalista di Entertainment Tonight. Kevin McKidd ha rivelato di sentire spesso Sandra Oh, che gli chiede spesso di Owen: “Ogni tanto mi chiede come sta Owen, il mio personaggio e cosa gli sta succedendo. Quando le ho raccontato che si sarebbe sposato con Amelia ha fatto una specie di scenata di gelosia. Continuava a ripetermi “No, non è giusto. Secondo me non sarebbe dovuto succedere”. In quella occasione McKidd ha chiesto alla collega di tornare a vestire i panni della dottoressa Yang: “Le ho detto di tornare, così Cristina avrebbe potuto dire tutte quelle cose direttamente a Owen. Spero davvero che torni, ci spero tanto. Sarebbe fantastico. Credo che sarebbe molto divertente e che riporterebbe a galla storie e questioni ancora irrisolte. Sarebbe anche divertente scoprire come sta andando la sua vita in Svizzera. È stato un grandissimo personaggio, mi manca molto”.

EPISODIO 300

Il trecentesimo episodio di Grey’s Anatomy, dal titolo “ Who lives, who dies, who tells your story”, rievocherà alcuni dei personaggi scomparsi nel corso delle stagioni. Ma Cristina Yang non ci sarà. “Darei qualsiasi cosa per assistere a una visita di Sandra Oh e l’episodio 300 sarebbe stata una perfetta occasione, ma non accadrà. Non vorrei che la gente pensi o speri che Sandra possa tornare per poi restare delusa. Sandra potrebbe tornare un giorno per la fine della serie, o qualcosa del genere, ma non riapparirà in questa stagione”, ha detto Krista Vernoff, showrunner e produttrice esecutiva della serie, in un’intervista a TvLine. Nella puntata però ci saranno tre guest star che ricorderanno molto George O’Malley (T.R. Knight), Izzie Stevens (Katherine Heigl) e anche Cristina Yang .

