Gemma Galgani e Giorgio Manetti si sono baciati/ Uomini e Donne, colpo di scena nel parterre del trono over

Bacio tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne: la dama è ancora perdutamente innamorata del suo ex?

09 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Colpo di scena nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. Ancora una volta, i protagonisti della puntata sono stati Gemma Galgani e Giorgio Manetti che, dopo essersi scontrati, hanno spiazzato tutti baciandosi durante un ballo. Tutto è nato a causa delle continue discussioni tra Tina Cipollari e la dama storica del programma di Maria De Filippi. Gemma, infatti, ha insinuato che tra Tina e il suo ex ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. La Cipollari, naturalmente, non ha affatto gradito le parole di Gemma attaccando pesantemente la Galgani. Stessa cosa ha fatto Giorgio spiegando di provare un’ammirazione e un affetto sincero per Tina. Dopo un lungo botta e risposta, Tina ha invitato Gemma ad ammettere di provare ancora qualcosa d’importante per Giorgio. A sorpresa, la Galgani ha ballato con Giorgio e, durante il momento ballerino, ha anche baciato il suo ex. Un bacio destinato a far discutere e che sicuramente avrà delle conseguenze.

GEMMA AMA ANCORA GIORGIO?

Cosa si nasconde dietro il bacio che Gemma Galgani ha dato a Giorgio Manetti? I fans del trono over non hanno dubbi: la dama è ancora innamorata del cavaliere con cui ha vissuto una storia durata ben otto mesi. Nonostante sia passato tantissimo tempo dalla fine della sua storia con Giorgio, infatti, Gemma che ha comunque avuto altre relazioni, non è più riuscita a portare avanti una storia. Giorgio è sempre presente nei suoi pensieri e, in trasmissione, i due non fanno altro che punzecchiarsi. Da parte sua, invece, il Manetti, in una recete intervista, ha dichiarato che non è facile trovare una donna con una personalità forte come quella di Gemma. Entrambi, dunque, sembrano ancora legati alla loro storia. Il bacio risveglierà i sentimenti che ancora provano l’uno per l’altra? In attesa di scoprirlo, il gesto della Galgani ha dato nuove speranze ai fans che sognano il ritorno di fiamma tra i due.

© Riproduzione Riservata.