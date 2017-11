Geppy Lamma ha perdonato Aida Yespica?/ “Peste, ti amo!”, è crisi per la showgirl (GF Vip 2)

Geppy manda un messaggio d'amore ad Aida Yespica nella Casa del Grande Fratello Vip; crisi per la venezuelana che dopo circa 24 ore si era messa l'anima in pace.

09 novembre 2017 Valentina Gambino

Geppy perdona Aida?

Nuova crisi per Aida Yespica. Il fidanzato Geppy Lamma le ha mandato un messaggio dietro le mura del Grande Fratello Vip. L'imprenditore campano, dopo averla lasciata nel corso della passata diretta di Canale 5, ha evidentemente fatto un passo indietro in favore della sua fidanzata. Ed così, con in mano un megafono si è recato a Cinecittà per farle recapitare un chiaro messaggio: “Peste ti amo”. La venezuelana in crisi come non mai, attualmente si trova in un vero limbo senza sapere cosa fare. Giulia De Lellis, al suo fianco le ha ribadito le parole sentite anche dalla diretta interessata che però, non appare “lucida” tanto da dichiarare che forse si tratta di lui ma non ne è totalmente sicura. “Per capire gli uomini ci vuole…”, afferma ancora. A questo punto l'ex corteggiatrice la rincuora: “Forse ti ha visto ed ha capito, gli manchi troppo ed ha capito. Si è fatto 2 ore di macchina...”. “Ora che stavo tranquilla, mio Dio”, commenta ancora Aida in preda all'incertezza totale. “Dai è bello quello che ha fatto”, continua la fidanzata di Andrea Damante.

Aida Yespica in crisi: Geppy le manda un messaggio d'amore

Aida Yespica, dopo il messaggio del suo fidanzato Geppy Lamma è nuovamente in crisi. Lui le ha ribadito di essere innamorato di lei: “Ora però sono in crisi, poteva aspettare a rimandarmi indietro il braccialetto lunedì sera...”, continua la showgirl. “Vedrai che si è pentito del gesto che ha fatto e ora ha cercato di rimediare, magari domani ti manda un aereo per essere chiaro”, specifica Giulia. La venezuelana infatti, a tal proposito afferma: “Lo spero così capisco tutto”, “Serve una cosa più chiara...” conclude Giulia. Basterà un messaggio aereo per rimettere le cose al posto giusto? Oppure servirebbe semplicemente guardarsi dentro e ascoltare il cuore? Aida è probabilmente confusa dalla situazione ma forse, anche la presenza di Jeremias non sembra aiutarla molto. Proprio nelle scorse ore, l'argentino ha avuto modo di parlare con lei: “Sì, mi spiace, capisco come si sentirà fuori. Ma non è giusto, se io non sono felice, non posso dargli felicità e lui quindi sarebbe stato comunque male”, aveva confidato Aida facendosi consolare da Rodriguez.

