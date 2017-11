Gianfranco Battistini / Chi è il fidanzato di Asia Nuccetelli: "Ero diffidente ma lui mi ha fatti ricredere"

Gianfranco Battistini, chi è il fidanzato di Asia Nuccetelli, figlia della nota showgirl Antonella Mosetti: "Ero diffidente ma lui mi ha fatti ricredere"

09 novembre 2017 Anna Montesano

Gianfranco Battistini e Asia Nuccetelli

Dopo qualche flirt finito sul nascere, Asia Nuccetelli ha finalmente trovato l'amore. Lui si chiama Gianfranco Battistini è un fire performer e un surfista ed è grande amico di Salvatore Gabriel Valerio, che è il nuovo fidanzato della madre di Asia, Antonella Mosetti, nonchè cantante degli Studio 3 ed ex concorrente di Amici. È proprio grazie a lui, infatti, che Asia ha poi conosciuto Gianfranco che è poi diventato il suo fidanzato. La figlia della Mosetti e di Alex Nuccetelli ha raccontato che è stato proprio Salvatore Valerio a presentarglielo e, giorno dopo giorno, i due si sono innamorati. È stato tramite una story su Instagram che Asia si è mostrata per la prima volta con Gianfranco, annunciando quindi il suo nuovo amore. La storia dura ormai da alcune settimane e in una recente intervista, Asia Nuccetelli ha dichiarato come lui sia riuscita a conquistarlo.

UN NUOVO AMORE PER ASIA NUCCETELLI

"È stato bravo perché all'inizio ero molto diffidente, Gianfranco mi era pure antipatico e penso che la cosa fosse reciproca. Poi mi ha fatto ricredere". Sempre al suo fianco, Gianfranco Battistini sarà anche oggi nello studio di Pomeriggio 5, Asia infatti lo presenterà per la prima volta a tutti in tv. Ricordiamo che di recente la Nuccetelli è stata intervistata da Spy dove ha anche chiarito il perchè a molti appare troppo "trasgressiva": "Non sono una santa, ma sono sincera e dico la verità. Non sono come la gente forse si immagina per via del mio aspetto. Non ho mai avuto avventure di una sera, non fa proprio parte del mio essere e non lo farei mai. Mi reputo una con la testa sulle spalle. Anche io ho fatto le mie sciocchezze, ma ho sempre bisogno di amore" ha concluso.

© Riproduzione Riservata.