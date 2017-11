Giorgio Manetti e Paola Pinto / Uomini e Donne, la storia continua ma spunta di nuovo Gemma Galgani

Uomini e Donne, continua la storia al Trono Over tra Giorgio Manetti e Paola Pinto. Guai in vista per la coppia: Gemma Galgani pronta a tornare all'attacco?

09 novembre 2017 Anna Montesano

Giorgio Manetti e Gemma Galgani

Nonostante nella scorsa puntata di Uomini e Donne Over, Giorgio Manetti sia apparso abbastanza stizzito con la sua nuova fiamma Paola, la loro conoscenza continua. Giorgio e Paola si frequentano ormai da alcune settimane, i due sono usciti e si sono visti prima a Firenze poi a Perugia e non sono mancati momenti molto piacevoli. Pare però ci sia stato solo un bacio tra una tisana e l'altra e che, dal punto di vista fisico, non ci siano stati avvicinamenti importanti. D'altronde nella sua presentazione, Paola, presentandosi, ha poi specificato cose importanti: "L'uomo che io cerco deve essere libero, non sposato, senza figli anche perchè ho voglia di ridare quel bacio, rivivere quell'emozione del primo bacio che non dò da tanto tempo. - e conclude - Quindi quest'uomo mi deve rubare il cuore, che sia un uomo affascinante, un pò più grande di me e non fumatore. Mi auguro che entro quest'anno possa realizzare il mio sogno che è quello di sposarmi in chiesa".

GEMMA GALGANI SI RIAVVICINA A GIORGIO?

Insomma, la dama desidera sposarsi in chiesa e per il momento Giorgio non si è mostrato il tipo di uomo da matrimonio. Intanto nella puntata di oggi in studio si presenterà una nuova dama per Manetti, la signora Carla che tuttavia verrà salutata da Giorgio, che preferisce continuare a conoscere Paola. Quello che la dama in questione non sa è che presto tra loro tornerà a balenare Gemma Galgani. Sembra infatti che la dama non si sia ancora dimenticata del suo "gabbiano" e che sia invece ancora innamorata di lui. Questo ci fa sospettare che ci attendono nuovi colpi di scena.

© Riproduzione Riservata.