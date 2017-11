HARRY STYLE/ "Ho inventato io il nome One direction, ecco come" (X Factor 2017)

L’ex cantante degli One Direction, Harry Styles, è il super ospite della terza puntata dedicata ai Live Show dell’undicesima edizione di X Factor in onda questa sera su Sky Uno.

09 novembre 2017 Francesca Pasquale

Harry Styles a X Factor 2017

AD APRILE 2018 ALTRI DUE CONCERTI

Nella terza puntata dedicata ai Live Show di questa edizione numero undici di X Factor 2017 è atteso ospite il cantante britannico Harry Styles ex componente degli One Direction. Un grandissimo ed apprezzato interprete internazionale che prima di vedere esplodere il proprio talento nell’edizione 2010 della versione britannica di X Factor, lavorava nei ritagli di tempo in una panetteria della propria città. Tra l’altro l’ospitata ad X Factor non sarà l’unica occasione per il pubblico italiano di apprezzare la vena artistica del cantante britannico in quanto domani sera, venerdì 10 novembre, Harry Styles sarà protagonista di un altrettanto atteso concerto a Milano presso la struttura dell’Alcatraz. Rimanendo in tema, Styles ritornerà in Italia nel mese di aprile del 2018 per tenere altri due concerti: il 2 aprile sarà al Mediolanum Forum di Assago nei pressi di Milano ed il 4 aprile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna.

HARRY STYLES: “IL NOME ONE DIRECTION? ECCO COME E' NATO...”

Harry Styles che dal 23 giugno 2016 ha sottoscritto un contratto da solista con la casa discografica Columbia Records, in questi giorni ha tornato a parlare di One Direction ed in particolare durante un’intervista rilasciata a Tony Dokoupil della CBS ha svelato diversi aneddoti. Il cantante britannico ha evidenziato che l’idea di prendere parte da X Factor sia stata di sua madre mentre per quanto concerne la decisione di chiamare la band One Direction sembra che sia stata da lui stesso suggerita. Queste alcuni passaggi dell’intervista rilasciata da Harry Styles: “So che non sono qui per dire la loro, ma sono stato io.... Il nome della band? Pensavo che suonasse bene. Avevamo tirato fuori dei nomi, ma non ci convincevano. Io ho suggerito questo e tutti dissero ‘Sì, ci piace’ e quello è rimasto. Gli inizi? Era divertente soprattutto perché non andavo a scuola”.

