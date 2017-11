IL SEGRETO / Crescono le sofferenze di Beatriz: Matias l'ha già dimenticata?

Anticipazioni Il Segreto, puntata 9 novembre: Beatriz soffre sempre di più a causa del continuo rifiuto di Matias. Lucia e Camila cercano di rincuorarla ma inutilmente.

09 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Nuova puntata de Il Segreto oggi su Canale 5 e nuovi avvenimenti degni di nota per quanto riguarda gli abitanti di Los Manantiales. Lucia porterà il buonumore alle sorgenti anche se il suo comportamento lascerà intravedere un mistero relativo al suo passato e a quello di Camila. Da quanto trasparirà, infatti, le due amiche hanno vissuto più di qualche avventura durante i loro anni cubani e hanno spesso avuto delle relazioni con diversi uomini (tra i quali il già ben noto Nestor). La moglie di Hernando era dunque una persona molto diversa dalla donna che abbiamo conosciuto fin dal suo arrivo a Puente Viejo: sarà la stessa Lucia a rendere pubbliche le sue precedenti relazioni? In attesa che questo 'pericoloso' passato venga svelato, Lucia rappresenterà una ventata d'aria fresca nella casa che solo pochi giorni prima era stata duramente colpita dalla morte di Damian e da tutte le ben note conseguenze. La cubana evidenzierà inoltre un certo interessamento per il bel Nicolas, con il quale flirterà davanti agli occhi divertiti di Camila e Beatriz.

Il Segreto: Beatriz e Matias senza futuro?

Nonostante la felicità provata grazie a Lucia, nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio Beatriz continuerà ad essere provata per la rottura con Matias. Il figlio di Emilia non vorrà più saperne di lei, ancora troppo scosso per quanto accaduto alcune settimane prima, e cercherà di godere al massimo la sua nuova vita di ragazzo libero. Per questo uscirà con le più belle ragazze di Puente Viejo, flirtando esplicitamente con loro, e scatenando la preoccupazione della madre. Questo pomeriggio si tornerà anche a parlare di Adela, sempre più decisa a chiudere i ponti con Carmelo. La maestra, per dimenticare i recenti problemi, cercherà di concentrarsi nella scuola, sfruttando i capitali che Cristobal Garrigues ha messo a sua disposizione. La sua idea sarà di creare delle lezioni solo rivolte alle donne, messe in secondo piano nella società spagnola di inizio '900. Per questo Adela chiederà aiuto ad Emilia e Gracia che avranno il compito di spargere la voce in tutto il paese.

© Riproduzione Riservata.