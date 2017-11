INCEPTION/ Su Iris il film con Leonardo DiCaprio (oggi, 9 novembre 2017)

Inception, il film in onda su Iris oggi, giovedì 9 novembre 2017. Nel cast: Leonardo DiCaprio e Joseph Gordon-Levitt, alla regia Cristopher Nolan. Il dettaglio della trama.

09 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST LEONARDO DICAPRIO

Il film Inception va in onda su Iris oggi, giovedì 9 novembre 2017, alle ore 21.00. Prime time da Oscar con la pellicola di fantascienza uscita nel 2010 che vede la regia perfetta di Cristopher Nolan, anagraficamente giovane direttore del cinema, ma già con alle spalle lungometraggi di successo come lo stesso film oggi in oggetto oppure con altri blockbuster come 'Following', 'Memento', 'Insomnia', 'Interstellar' o, per citarne alcuni, 'Il Cavaliere oscuro'. Nel cast di 'Inception', Nolan ha voluto attori di calibro accademico come Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt ('Il cavaliere oscuro - Il ritorno'), la premiata attrice Ellen Page (ha ricevuto l'Oscar per il film 'Juno'), Tom Hardy, anche lui nel cast di Nolan nei sequel del 'Cavaliere Oscuro', il giapponese Ken Watanabe già ammirato in film come 'L'ultimo Samurai', 'Memorie di una Geisha', 'La Foresta dei Sogni' accanto a Matthew McConaughey. Anche per la colonna sonora la scelta ha puntato direttamente al meglio con Hans Zimmer, indimenticato compositore di successi per il cinema come 'L'ultimo Gladiatore', 'Black Rain - Pioggia Sporca', 'A Spasso con Daisy', 'Thelma & Louise', 'Sherlock Holmes', per il quale è stato anche nominato agli Oscar, ma la lista potrebbe protrarsi ancora a lungo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INCEPTION, LA TRAMA DEL FILM

Film d'azione e di introspezione il lavoro di Nolan, che sui personaggi è stato analitico per una trama ricca di contenuti e di considerazioni sui caratteri espressi. Dominic "Dom" Cobb (Leonardo di Caprio), è una sorta di scienziato del mondo onirico che si occupa di 'estrarre' sogni ai pazienti durante lo stato di sonno. Tramite uno speciale apparecchio di cui è unico conoscitore delle metodologie, inserisce nel sogno dei pazienti, persone da lui selezionate, una sorta di psico-dramma tra il reale e l'onirico attraverso il quale cerca di carpire segreti inconsci a coloro che si prestano ai suoi esperimenti. Entrando nella psiche del ricco e potente business man mr. Saito (Ken Watanabe) in realtà non riesce ad eseguire la sua opera perchè interviene il fantasma psichico e protettivo rappresentato dalla moglie defunta che protegge il marito dalle intrusioni oniriche di Cobb. In realtà per Saito era solo una messinscena al fine di constatare le potenzialità di Cobb e tra i due nasce una sorta di patto che consentirà a Dominic Cobb di rientrare negli Stati Uniti dai quali era fuggito accusato dell'omicidio della moglie. Ovviamente Cobb accetta (in America lo scienziato ha due figli che gli mancano molto) a patto che lo stesso Cobb s'inserisca nella mente del figlio del rivale in affari di Saito, il giovane Robert Fischer. Nasce così un pericoloso gioco basato su false realtà, situazioni surreali in chiave quasi ispirate da 'Matrix' nelle quali la stessa realtà diviene recitazione e finzione all'interno dell'universo onirico di Fischer, grazie ad abili manipolatori dell'inconscio, mutando aspetti e personalità, arruolati dallo stesso Cobb. In queste situazioni surreali e pericolose, Cobb riuscirà a compiere il suo destino riportando serenità e giustizia nella sua vita o sarà lui stesso vittima del suo gioco psicologico e poco ortodosso a livello scientifico?

