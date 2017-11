JEFFREY TAMBOR / Respinge le accuse di molestie: "Costernato e afflitto per le insinuazioni"

Jeffrey Tambor è stato accusato di comportamento inappropriato da parte di una sua ex collaboratrice. L'attore risponde negando qualsiasi molestia e digendosi costernato.

09 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Jeffrey Tambor

Le accuse di molestie sessuali continuano a sconvolgere il mondo di Hollywood, sulla scia del caso Weinstein. Diversi attori o uomini del mondo dello spettacolo sono diventati il mirino di colleghe o collaboratrici che, a distanza di anni (a volte persino di decenni) hanno cominciato a raccontare avvenimenti del loro passato, durante i quali sono state vittime di comportamenti scorretti. Il polverone ha toccato volti noti e amati dal grande pubblico come Kevin Spacey, che nel giro di pochi giorni si è trovato senza un lavoro, o Dustin Hoffman e di recente persino Mariah Carey. A questa lunga lista si aggiunge ora anche Jeffrey Tambor, l'attore già vincitore di un Golden Globe e di un Emmy Award e noto soprattutto per il suo ruolo di Maura Pfefferman nella serie televisiva Transparent.

Jeffrey Tambor respinge le accuse di molestie

Una ex assistente di Jeffrey Tambor ha recentemente pubblicato un post nel quale ha raccontato come anche l'attore si sia reso protagonista di una condotta inappropriata nei suoi confronti alcuni anni prima. Il fatto non è proprio andato giù all'interprete americano, che ha immediatamente detto la sua su quelle che ha definito dichiarazioni assolutamente false: "Sono venuto a conoscenza del fatto che la mia ex assistente Van Barnes, ha pubblicato un post nel quale mi accusa di aver tenuto una condotta inappropriata nei suoi confronti. Respingo e nego nella maniera più assoluta le accuse e sono costernato e afflitto a causa di queste insinuazioni prive di fondamento". Nonostante questa chiara presa di posizione, gli Amazon Studios (produttori di Trasparent) hanno comunque deciso di investigare sulla vicenda ascoltando in prima persona le diverse opinioni delle due persone interessate alla vicenda.

© Riproduzione Riservata.