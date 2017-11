KEVIN SPACEY ACCUSATO DI MOLESTIE/ Christopher Plummer lo sostituirà nel film All The Money in The World

Kevin Spacey, accusato di molestie sessuali da una decina di giovani attori, verrà sostituito nel film All The Money in The World. Al suo posto ci sarà Christopher Plummer.

09 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Kevin Spacey in House of Cards

Lo scandalo delle molestie sessuali ha travolto Kevin Spacey, la cui carriera sembra essere arrivata ad un bivio difficile da oltrepassare. Dal giorno in cui Anthony Rapp ha accusato il Premio Oscar di molestie sessuali risalenti a diversi decenni prima, l'attore americano ha affrontato un problema dopo l'altro: una decina di altri attori si sono uniti nel rilasciare dichiarazioni contro di lui, raccontando di festini sopra le righe e di un comportamento privo di giustificazioni, anche nei confronti di minorenni. L'immagine di Kevin Spacey in pochi giorni è stata distrutta e registi e produttori hanno chiaramente affermato di non volere avere a che fare con lui. Il primo a prendere posizione è stato il colosso Netflix, che ha deciso di licenziare il Premio Oscar, impegnato nella serie House of Cards. A quanto pare, la sesta stagione proseguirà ma senza l'ex presidente Frank Underwood, interpretato proprio da Spacey. Ma una nuova grana riguarda anche il suo prossimo film in uscita.

Kevin Spacey verrà sostituito da Christopher Plummer

Nessuno sembra disposto a lavorare con Kevin Spacey dopo che la sua immagine è stata rovinata dalle accuse di molestie sessuali ai suoi danni. Dopo la rottura con Netflix, anche Ridley Scott ha deciso di chiudere i ponti con il Premio Oscar. Secondo alcune indiscrezioni trapelate da Variety, il film All The Money in The World subirà un repentino cambiamento nel cast a pochi giorni dalla sua uscita ufficiale, prevista per il 22 dicembre. La produzione avrebbe infatti optato per una vera e propria corsa contro il tempo per sostituire Spacey, inizialmente scelto per vestire i panni di John Paul Getty. A poche settimane dalla premiere, infatti, l'attore Christopher Plummer sarebbe stato scritturato come sostituto per montare in gran fretta le scene già girate dal collega, ora impegnato a dimostrare la sua estraneità alle accuse di molestie. Insieme a lui nel cast saranno presenti anche volti noti quali Mark Wahlberg e Michelle Williams.

