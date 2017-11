LORENZO LICITRA/ Over, Sere Nere, l'assegnazione di Mara Maionchi: riconquisterà i giudici? (X Factor 2017)

Lorenzo Licitra, il cantante degli Over non è riuscito a conquistare i giudici con la sua versione di Miserere di Zucchero e Pavarotti. Come andrà questa sera?

Lorenzo Licitra, X Factor 2017

L'ESIBIZIONE NON E' ANDATA A BUON FINE

Gli ultimi Live Show di X Factor 2017 hanno comportato un flop anche per Lorenzo Licitra, una delle voci più interessanti di quest'edizione. Il cantante degli Over non è riuscito infatti a conquistare i giudici con la sua versione di Miserere di Zucchero e Pavarotti, catturando al contrario diverse contestazioni. La scelta pop blues e lirica di Mara Maionchi non ha soddisfatto le aspettative degli altri coach, che hanno polemizzato sull'esibizione del concorrente. Secondo Fedez, Lorenzo si sarebbe mosso sul palco con movimenti più vicini a quelli di un musical ed avrebbe quindi decontestualizzato il brano che gli era stato assegnato. Una critica che ha messo d'accordo il rapper milanese con Manuel Agnelli, che ha visto nell'esibizione di Licitra una serie di cliché canori. Anche in questo caso Mara ha mostrato una forte contrarietà per le critiche ricevute dal tenore, sottolineando invece di aver gradito molto la sua performance.

LORENZO LICITRA CANTA ''SERE NERE''

La nuova puntata dei Live Show permetterà a Lorenzo Licitra di esibirsi su un brano di Tiziano Ferro. Intonerà infatti ad X Factor 2017 una delle hit maggiori del cantautore italiano, Sere Nere. Una scelta azzardata secondo molti fan del talent, ma che secondo la coach degli Over rappresenta una possibilità per il concorrente di giocare sulle sue doti artistiche. Lorenzo ha infatti la possibilità di unire due diversi tipi di generi in un'unica esibizione, ma la caratteristica sembra non aver giocato a suo vantaggio nell'ultima esibizione. Mara Maionchi non ha nascosto durante il Daily di aver trovato difficile la ricerca di un brano adatto al concorrente, dato che il suo cavallo di battaglia lo rende unico ed allo stesso tempo poco adattabile al panorama musicale internazionale. Dal suo punto di vista, Lorenzo augura di riuscire a rendere suo il brano di Ferro, dato che non ha mai cantato nessuno dei suoi testi e che l'esibizione di questa sera rappresenterà quindi una sfida in primis per lui stesso.

LORENZO LICITRA: I DUBBI SUL CANTANTE CONTINUERANNO?

La dualità vocale di Lorenzo Licitra non gli ha permesso di suscitare simpatia nei giudici di X Factor 2017. Uno dei punti di forza del cantante degli Over è diventato così il suo più grande ostacolo durante l'ultimo Live Show ed ora deve guadagnare di nuovo la fiducia che gli è stata data nella fase iniziale. Questo nuovo step sarà per Licitra un trampolino di lancio verso nuove mete, ma potrebbe anche portarlo di nuovo verso il basso. Il cantante ha infatti la possibilità di rimanere fedele alle sue abilità canore senza stravolgere in modo eccessivo la sua presenza sul palco. L'impressione è che Lorenzo stia pagando tutti i dubbi che i giudici hanno avuto nelle precedenti fasi del programma, in cui alla fine gli erano stati contestati gli stessi dettagli.

