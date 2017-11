Le tre rose di Eva 4/ Anticipazioni seconda puntata: Tessa aspetta un figlio da Alessandro?

Le tre rose di Eva 4, anticipazioni seconda puntata 9 novembre: mentre Aurora cerca di scoprire i segreti della famiglia Astori, Tessa potrebbe aspettare un bambino da Alessandro.

09 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Le tre rose di Eva 4

Le tre rose di Eva sono finalmente tornate in onda con la quarta stagione. La prima puntata è stata trasmessa domenica scorsa incollando davanti ai teleschermi 3.479.000 spettatori pari al 14.57% di share. Un debutto decisamente più amaro rispetto a quello della terza stagione che, il 20 marzo del 2015, portò a casa 4.484.000 spettatori pari al 18.98% di share. Nonostante il calo degli ascolti dovuti soprattutto ad un’attesa durata due anni, Le tre rose di Eva 4 hanno comunque avuto un buon riscontro di pubblico grazie al ritorno dei protagonisti più amati ovvero Roberto Farnesi e Anna Safroncik, nei panni rispettivamente di Alessandro Monforte e Aurora Taviani. Quest’ultima era uscita di scena durante la terza stagione, ma gli sceneggiatori hanno deciso di riportarla in vita per accontentare tutti i fans della coppia Aurora-Alessandro. Nel corso della prima puntata, Aurora è tornata alla sua vita. Dalla sua scomparsa, però, sono passati due anni e tante cose sono cambiate. La felicità per aver finalmente ritrovato la sua famiglia, infatti, lascia presto spazio alla delusione e alla rabbia quanto Aurora scopre che, durante la sua assenza, Alessandro ha cominciato una storia d’amore con la sorella Tessa e la figlia Eva si è talmente legata alla zia da chiamarla mamma. Come se non bastasse, Aurora scopre che Primaluce è stata venduta alla famiglia Astori. Nonostante i grandi cambiamenti, la Taviani vuole riconquistare tutto. Cosa succederà, dunque, nella seconda puntata de Le tre rose di Eva 4 in onda, oggi, giovedì 9 novembre, alle 21.20 su canale 5?

LE ANTICIPAZIONI DEL SECONDO EPISODIO

Il ritorno di Aurora ha scombussolato la vita di Alessandro che, dopo due anni dalla scomparsa della donna che ha sempre amato, si era rifatto una vita insieme a Tessa. Quest’ultima, pur essendo felice per aver ritrovato sua sorella, non può non essere combattuta tra l’amore che prova per Alessandro e quello per Aurora. Nella seconda puntata de Le rose di Eva 4, la situazione diventerà ancora più complicata. Tessa pensa di aspettare un figlio da Alessandro e qualora fosse vero, il suo rapporto con Aurora potrebbe incrinarsi definitivamente. Aurora, nel frattempo, vuole tornare in possesso di Primaluce ma per farlo deve scoprire quali misteri nasconde la famiglia Astori. La Taviani, così seduce Fabio (Fabio Fulco) con il quale nasce subito una storia. Anche Edoardo vuole avvicinarsi agli Astori ma solo per sfruttare la loro ricchezza. Si avvicina così a Fiamma Astori (Gloria Radulescu) che, tuttavia, non sarà una preda facile da conquistare. La donna, infatti, consapevole del suo fascino, riesce facilmente ad abbindolare Edoardo che deve vedersela anche con la gelosia di Veronica (Euridice Axen), per nulla disposta a vedere il proprio uomo tra le braccia di un’altra donna, anche se solo per interesse. Marzia, infine, viene continuamente contattata dal colonnello Vittorio Astori che non fa altro che cercarla. Cosa vuole davvero il colonello? E’ interessato sentimentalmente a Marzia o cerca si scoprire qualche segreto su Alessandro Monforte? Come se non bastasse, una misteriosa fotografa sembra nascondere un nuovo segreto delle sorelle Taviani.

© Riproduzione Riservata.