Luca Natalini/ Chi è il finalista di Top Chef Italia 2017? Quando l'amore per la cucina incontra l'arte...

Luca Natalini è uno dei tre finalisti che questa sera si confronteranno nell'ultimo duello di Top Chef Italia 2017: ecco tutte le curiosità sul concorrente...

09 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Top Chef Italia 2017

Luca Natalini è il concorrente che, nella semifinale di Top Chef Italia 2017 in onda giovedì scorso, è riuscito a conquistare un posto per la finale di stasera realizzando ben sette piatti con un unico ingrediente: la pesca. La sua cucina, originale e ricca di inventiva, ha infatti conquistato tutti i giurati, che nel corso della puntata hanno stabilito il suo accesso alle fasi successive, complimentandosi soprattutto per la sua idea di cucina. Luca Natalini, infatti, è riuscito a superare il primo duello realizzando il suo raviolo aperto, una pietanza apprezzata dai giudici che gli è valsa l’accesso all’ultima sfida della semifinale. A questo punto, il concorrente, sfruttando il tema dell’ultima prova, ha realizzato delle portate gustose e perfettamente il linea con il suo concept, mettendo a segno una delle vittorie più avvincenti di sempre. Sarà proprio il suo estro, nella finale di stasera, a conquistare i tre giurati?

CHI È LUCA NATALINI, IL FINALISTA DI TOP CHEF ITALIA 2017

Luca Natalini è il concorrete che ha conquistato un posto per la finale di Top Chef Italia 2017 a fianco di Victoire Gouloubi e Fabiana Scarica. 26 enne, originario di Borgo a Buggiano, vive a Nettuno (Rm), dove esercita la sua passione per il mondo della cucina. Dopo il diploma ottenuto presso la prestigiosa Alma, la scuola Internazionale di cucina italiana, si divide fra il suo ristorante in Italia, “La taverna di Bacco”, e il suo sogno in Russia, dove esercita la professione di cuoco per cinque giorni a settimana. Il suo concetto di cucina, oltre al gusto, si concentra sulla ricerca del bello attraverso l’arte, che trova spazio in ogni sua pietanza grazie anche all’influenza dello zio pittore. Nel 2016 si classifica tra i primi 10 chef nel concorso organizzato dalla Barilla, mentre in Russia conquista il titolo di Young chef per S. Pellegrino, realizzando il medesimo risultato l’anno seguente in Italia.

