MANESKIN/ Gruppi, Somebody told me, l’assegnazione di Manuel Agnelli, stupiranno la Maionchi? (X Factor 2017)

I Maneskin, Gruppi, si esibiranno a X Factor 2017 con Somebody told me. Questo il pezzo che Manuel Agnelli gli ha assegnato. La band avrebbe preferito un altro brano, come andrà?

I Maneskin, Gruppi, si esibisono al terzo live di X Factor 2017

STANDING OVATION PER LA BAND DI AGNELLI, MA LA MAIONCHI NON SI SCOMPONE

I Maneskin sono riusciti a conquistare una standing ovation all'ultimo Live Show di X Factor 2017 ed a confermarsi come una delle band più forti di quest'edizione. Il talent di Sky Uno ha già dimostrato come Manuel Agnelli abbia trovato un diamante per la sua categoria, in grado di farlo brillare di riflesso. I Maneskin del resto erano riusciti a registrare un forte successo anche nell'esibizione precedente e la loro versione di Beggin di Madcon ha confermato quanto siano in grado di superare le aspettative del pubblico da casa. Il gruppo ha conquistato il parere positivo di Levante e di Fedez, che hanno elogiato in modo indiretto la scelta di Agnelli di assegnare questo tipo di brano. Meno interessata invece Mara Maionchi, nonostante la giudice abbia sottolineato la bravura dei ragazzi.

DOPO DUE LIVE I MANESKIN DESTINATI ALLA FINALE

Manuel Agnelli non può che essere orgoglioso dei Maneskin e del loro percorso ad X Factor 2017. I ragazzi si sono dimostrati, infatti, degni di arrivare alla finale del talent show e la loro corsa verso il podio continua a vederli vincenti. Secondo il giudice dei Gruppi, i Maneskin sono in grado di conquistare il palco grazie alla loro naturalezza, un dettaglio significativo se si considera che i concorrenti si trovano all'interno di un programma televisivo e proprio per questo affrontano qualche difficoltà in più rispetto ad un concerto all'esterno. Durante il Daily, Agnelli ha inoltre sottolineato come la band sia in grado di divertirsi durante l'esibizione e proprio per questo in grado di arrivare dritta ai fan senza costruzioni. La lettura dei feedback del pubblico non ha fatto altro che confermare l'indice di gradimento registrato dalla band sui social.

L’ASSEGNAZIONE HA DELUSO I MANESKIN, MA IL CARISMA NON GLI MANCA!

In questo terzo Live Show di X Factor 2017, i Maneskin si dovranno esibire con il brano Somebody Told Me dei The Killers, distribuito nel 2004 e parte dell'album di debutto della band americana, dal titolo Hot Fuss. Si tratta di una scelta molto importante per Manuel Agnelli, sia perché ha voluto smorzare in questa fase del talent la tendenza del gruppo a 'saltare' sul palco, sia perché si tratta di una canzone rock che ha conquistato diverse candidature ai Grammy Award, sia per il testo in sé che per l'esecuzione dei The Killers. La band ha manifestato un forte gradimento per la scelta del coach, ma allo stesso tempo si è intravista una certa delusione. Il frontman Damiano David avrebbe preferito infatti l'assegnazione dei Ros, forse più energica della scelta fatta per la sua band. Le speranze comunque che i Maneskin riescano a conquistare di nuovo il pubblico da casa sono molto alte, data la loro bravura e l'interesse dimostrato dal pubblico nelle ultime fasi del programma. Il rischio è tuttavia che questo gruppo faccia la 'fine' degli altri concorrenti di Agnelli, ovvero che arrivi a proporre una performance sempre uguale a se stessa, non dimostrando alcun tipo di evoluzione.

