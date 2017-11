MARA MAIONCHI / Nuovi screzi in vista con Manuel Agnelli? Attesa per la “zia” di Levante (X Factor 2017)

Mara Maionchi, giudice di X Factor 2017 torna protagonista nel terzo Live alla guida degli Over: il suo rapporto con Levante e gli screzi con Manuel Agnelli del passato appuntamento.

09 novembre 2017 Emanuela Longo

Mara Maionchi

Il ritorno di Mara Maionchi dietro il bancone del talent show di Sky Uno, X Factor 2017, ha rappresentato un piacevole déjà-vu per i numerosi appassionati del programma. Mara nei panni di giudice, infatti, è tornata a dare il meglio di sé, senza filtri ma con la classica grinta che la contraddistingue. Nel corso della passata puntata abbiamo ritrovato una Maionchi ancora una volta agguerritissima, in difesa della sua squadra formata dagli Over. Al centro di un accesissimo battibecco è stato Manuel Agnelli, il quale non si è certo risparmiato dal dire la sua nel rispetto dell'esperienza del giudice più anziano tra i quattro dell'edizione. Tutto sarebbe partito dopo l'esibizione dei Ros, gruppo di Manuel e che non avrebbe affatto convinto Levante. Quando è toccato alla Maionchi esprimere la sua opinione, il leader degli Afterhour avrebbe cercato di interrompere il giudice, ricordandole come fosse solo la seconda puntata: "Ma ho capito. Agnelli sta' un po' zitto allora. Ma che cosa vuoi da me. Io sto parlando, un po' di rispetto per piacere per le vecchia signore. Si faccia un attimo i fatti suoi", aveva quindi sbottato la Maionchi, rivendicando il suo ruolo di veterana del talent show di Sky. Solo un siparietto pensato per dare un po' di pepe alla puntata o dietro quella reazione si nasconde un certo astio tra Mara e Manuel?

IL MARITO ALBERTO SALERNO LASCIATO “LIBERO” DI DIRE LA SUA

In attesa delle esibizioni di oggi durante le quali Mara Maionchi ha chiesto nuovamente il massimo dai suoi concorrenti, puntando sull'esibizione di due brani in italiano per Lorenzo Licitra ed Enrico Nigiotti (rispettivamente con Sere Nere di Tiziano Ferro e Il Mio Nemico di Daniele Silvestri) e Need a Dollar di Aloe Blacc per Andrea Radice, il giudice più simpatico ed esuberante dell'edizione è pronta a sedere accanto alla sua "pupilla", Levante. Proprio nel corso della passata puntata di Tv Talk, infatti, le due donne del talent musicale di Sky, ospiti di Bernardini avevano ribadito il loro forte legame, e Mara si era guadagnata il ruolo di "zia" della new entry di origine siciliana. Alla medesima trasmissione la Maionchi aveva poi spiegato la reazione avuta dal marito Alberto Salerno su Facebook durante la diretta della seconda puntata di X Factor, quando aveva dato del "ridicolo" ad Agnelli. "Era un parere assolutamente autonomo", aveva replicato l'ex produttrice. "Noi gli diciamo sempre: "Evita", ma poveretto lui si sente un po' stringato che io sia sua moglie. Lui, invece, quando vuol dire una cosa la vuol dire. Giovedì sera evidentemente non è riuscito a trattenersi. Mi dispiace. Gli dico sempre di non farlo e mette nei guai a me", aveva aggiunto, facendosene però una ragione e commentando l'accaduto con la sua solita verve.

© Riproduzione Riservata.