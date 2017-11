MARISA LAURITO/ "Belen? Oltre alla farfallina faccia vedere se è capace" (Maurizio Costanzo Show)

Marisa Laurito, l'attrice napoletana sarà ospite da Maurizio Costanzo nella puntata del 9 novembre de 'L'intervista'. Dal giornalista si racconterà a tutto tondo.

09 novembre 2017 Francesco Agostini

Marisa Laurito (Facebook)

La famosa attrice napoletana Marisa Laurito sarà ospite nel programma di Maurizio Costanzo 'L'intervista' di domani. La Laurito (classe 1951) è stata un'icona degli anni '80 con la sua capigliatura folta e cotonata che continua a portare ancora oggi. La sua verve del sud ha portato all'interno della televisione italiana una svolta e una ventata d'allegria senza pari. Il suo principale ambito è sempre stato quello del piccolo schermo, con la conduzione di alcuni programma cult come Fantastico, con cui fece coppia anche con Jovanotti e il compianto Giorgio Faletti. Altri programmi televisivi più recenti sono stati, ad esempio, 'I Fatti Vostri', un popolare format in onda su Rai 2 al mattino. La presenza di Marisa Laurito ha sempre avuto un impatto rassicurante sul pubblico, un po' come potrebbe fare una mamma con i suoi figli piccoli. Il parallelo forse è un azzardo ma effettivamente stiamo parlando di un pezzo di storia recente della nostra televisione: chi non ha mai apprezzato la sua simpatia spontanea e verace? Ma andiamo avanti e cerchiamo di comprendere anche alcuni aspetti della sua vita privata.

MARISA LAURITO, LA VITA PRIVATA

Se pensiamo a Marisa Laurito come una semplice presentatrice tv ci sbagliamo di grosso. E' vero che la sessantaseienne napoletana ha fatto praticamente questo nella maggior parte della sua vita, ma non bisgna dimenticare affatto che i suoi esordi sono stati dei più virtuosi. Non molti sanno, infatti, che la napoletana ha iniziato la sua carriera al fianco del grande Eduardo De Filippo, il signore del teatro napoletano. Un inizio scintillante, quello per Marisa Laurito, che l'ha portata a recitare in commedie famosissime a livello nazionale come la strareplicata 'Natale a casa Cupiello'. Se sulla vita pubblica di Marisa Laurito si conosce abbastanza, sul versante privato in realtà si sa molto poco. Quel poco che sappiamo è che in giovane età era stata sposata con il calciatore Franco Cordova ma l'unione durò poco. Solo un anno e poi i due presero strade completamente diverse. Dopo questa relazione fallita non si è saputo più molto al riguardo; al giorno d'oggi pare che la napoletana abbia instaurato un altro rapporto e pare che sia serena. E, in effetti, questa sua tranquillità si nota anche sul piccolo schermo.

MARISA LAURITO, 'LA CLERICI MI SCIPPO' LA PROVA DEL CUOCO'

Marisa Laurito al contrattacco. Sulle pagine del sito internet funweek.it la presentatrice napoletana ha spiegato alcuni retroscena particolari della sua incredibile lotta per la conduzione del programma televisivo de 'La prova del cuoco'. A quanto pare, la prima scelta di casa Rai non era stata Antonella Clerici ma bensì la Laurito stessa. La presetatrice napoletana ha così sintetizzato la situazione: 'Non ne ho mai voluto parlare fino ad ora ma questo è il momento di dire la verità. Io ero stato scelta per condurre La prova del cuoco ma invece venne scelta Antonella Clerici che veniva da un clamoroso flop su Canale 5. Era chiaro che la Clerici era stata raccomandata.' Parole al vetriolo quelle della Laurito che poi non le ha mandate a dire nemmeno a Belen. Sulla showgirl argentina la napoletana è stata categorica: 'Probabilemnte dovrebbe far vedere cosa sa fare in televisione e non la sua farfallina.' Insomma, se pensavamo che la Laurito fosse solo risate, baci e abbracci sbagliavamo di grosso. La Laurito sa essere anche lucida, caustica e allo stesso tempo sarcastica. Ma, in fondo, chi non lo è?

© Riproduzione Riservata.