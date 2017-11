MARTIN CASTROGIOVANNI/ Dal rugby alla televisione (Maurizio costanzo Show)

Martin Castrogiovanni sarà tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo show in onda questa sera, giovedì 9 novembre, alle 23.35.

Martin Castrogiovanni (Instagram)

Martin Castrogiovanni continua il suo percorso sul piccolo schermo, in seguito al tumore che lo ha costretto ad abbandonare la Nazionale di Rugby. L'ex campione non è soltanto uno dei volti nuovi di quest'edizione di Tu sì que vales, ma sarà anche ospite della prima puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda questa sera, 9 novembre 2017, su Canale 5. Castrogiovanni è di certo uno dei protagonisti televisivi più apprezzati di quest'anno, forte del successo ottenuto durante la passata edizione di Ballando con le stelle, quando si è sfidato sulla pista a colpi di danza. Lo spettacolo a tutto tondo sembra essere entrato nel sangue dell'ex rugbysta, che nelle settimane scorse ha partecipato come protagonista allo spettacolo “Sport, tra etica ed epica” al Teatro Brancaccio di Roma. Il tutto senza mai lasciarsi alle spalle la fiorente carriera sportiva, in cui ha collezionato titoli importanti sia a livello nazionale che internazionale. Martin è stato infatti campione d'Italia e quattro volte d'Inghilterra a Leicester, oltre che una volta a Tolone, in Francia, ed ha giocato 199 partite della Nazionale italiana.

A TU SI QUE VALES CON BELEN

Al fianco di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni è uno dei volti su cui Maria De Filippi ha voluto puntare per la nuova edizione di Tu sì que vales. Il gigante buono, come è stato soprannominato dai fan, vede infatti nel piccolo schermo una seconda opportunità per ritornare in pista ed allontanarsi da quei giorni bui di due anni fa, quando l'atleta ha scoperto di essere stato colpito da un tumore. Attimi di terrore conclusi con una grande determinazione nel voler superare anche questo nuovo ostacolo ed un'operazione che alla fine gli ha permesso di eliminare il tumore, rivelatosi in seguito benigno. Il tutto con il rischio di perdere l'uso della gamba, come ha sottolineato in un'intervista a Il Corriere della Sera, in cui ha sottolineato di essere ritornato in campo appena un mese dopo l'intervento. Eppure in quel momento non ha potuto che realizzare di essersi allontanato dall'azione sul campo.

LA CARRIERA SPORTIVA

Nato a Paranà il 21 ottobre del 1981, Martin Leandro Castrogiovanni si è fatto conoscere a livello internazionale grazie al suo ruolo di pilone nella Nazionale Italiana di rugby. La passione per lo sport è iniziato proprio in Argentina, dove ha visto la luce, e che lo ha spinto fino in Italia ad appena 20 anni, riuscendo ad ottenere il primo ingaggio nel Calvisano come professionista. Negli anni successivi, Martin conquista il titolo di campione italiano e la Coppa Italia, entrando poi a far parte degli Azzurri nel 2002. Appena quattro anni più tardi si trasferisce in Inghilterra, dove prosegue con successo la carriera sportiva e vince due volte il titolo britannico con il Leicester. Approda poi sul piccolo schermo grazie al programma Il più forte di DMAX, dove riscopre il ruolo di conduttore al fianco di Alessio Sakara, campione italiano di MMA.

© Riproduzione Riservata.