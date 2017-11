MICHELE BRAVI/ "Beyoncé? Non è umana dai! Ma quando respira?" (X Factor 2017)

Il giovane cantante italiano Michele Bravi è ospite della terza puntata dedicata ai Live Show dell’undicesima edizione di X Factor in onda questa sera su Sky Uno.

Michele Bravi, X Factor 2017

IL 24 ESCE L’ALBUM “ANIME DI CARTA – NUOVE PAGINE”

Nella terza puntata dedicata ai Live Show del talent musicale X Factor, sarà ospite un talentuoso artista, Michele Bravi. Un giovane cantante che si sta facendo particolarmente apprezzare nello scenario musicale nostrano con pezzi che hanno intercettato i gusti del pubblico. A tal proposito proprio in questi giorni è uscito il nuovo singolo intitolato Tanto per cominciare, il primo incluso nella versione originale del suo ultimo album Anime di carta. Un pezzo scritto dallo stesso Michele Bravi assieme a Roberto Casalino, Federica Abate e Fabio Gargiulo. Tra l’altro per i fan di Michele Bravi le sorprese non finiscono qui in quanto il 24 novembre uscirà il ‘repack’ di Anime di carte intitolato Anime di carta – Nuove pagine nel quale saranno presenti cinque inediti: Nuove pagine, Tanto per cominciare, Presi male, Milano e Il sole contro.

MICHELE BRAVI, I MODELLI CHE LO ISPIRANO

In una recente intervista rilasciata a IoDonna, Michele Bravi ha parlato del proprio talento artistico ed in particolare dei modelli dai quali prende ispirazione. Queste le parole del giovane cantante italiano: “Quando penso a dei modelli penso al mondo dell’elettronica. Musica che fino a qualche anno fa veniva spesso considerata finta, ma che non lo è affatto, perché ti dà la possibilità di creare dei suoni e quando un suono lo devi creare nasce con te, è tuo e basta. È una sfida bellissima, perché in fondo si tratta di dare un suono alla propria anima. Per cui nell’ultimo anno mi sono visto i concerti di Jack Garratt e di Allie X. Oltre al live di Beyoncé, che mi ha lasciato senza parole per almeno due ore: saltava come una cavalletta e cantava senza sbagliare una nota. Ma quando respira? Non è umana, dai!”.

