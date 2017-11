Manila Boff / Uomini e Donne: Dopo Sossio arriva Fabrizio, la gelosia di dama e cavaliere (Trono Over)

Manila Boff, Uomini e Donne trono over anticipazioni: questo pomeriggio la dama sarà alla prese con l'arrivo di un nuovo cavaliere per lei suscitando la gelosia di Sossio Aruta.

09 novembre 2017 Valentina Gambino

Manila Boff, Uomini e Donne Over

La nuova puntata del trono over di Uomini e Donne che andrà in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 su Canale 5, metterà in evidenza anche le dinamiche di Manila Boff, nuova dama che dopo un passato al trono classico corteggiando Aldo Palmeri e Tommaso Scala, attualmente è alle prese con Sossio Aruta, il campano con il baffetto "più furbo" della televisione italiana. Nel frattempo, tra le altre dinamiche, vedremo oggi in studio anche una dama 48enne arrivare per corteggiare Giorgio Manetti che nel frattempo, sta proseguendo la sua frequentazione con Paola. La new entry però, non rientra nei suoi gusti e così, dopo averla fatta presentare vorrà congedarla. Manila Boff invece, dopo la recente delusione ricevuta proprio da Sossio, sarà alle prese con delle novità. Dopo la fine della loro frequentazione, Aruta si sta frequentando con Grazia e per questo motivo, la Boff appare molto gelosa fino ad uscire dallo studio per non sentire come procede tra i due. La gelosia è palpabile e così, non si capisce per quale motivo i due abbiano deciso di rompere.

Manila, buone notizie per la dama del trono over di Uomini e Donne

Manila (attualmente) sta conoscendo Fabrizio e tra di loro le cose sembrano procedere per il verso giusto. Nonostante questo, l'ombra di Aruta è prontamente dietro l'angolo. Lo dimostreranno le novità di questo pomeriggio in televisione esattamente come lo hanno dimostrato anche le anticipazioni della registrazione di ieri. Il nuovo cavaliere intanto, sembra interessare Manila e anche Sossio si dimostrerà geloso di lei. Come mai tra i due continuano i tira e molla senza fine? Ieri durante la registrazione, Aruta ha tranquillizzato Fabrizio che si era tirato indietro. Staremo a vedere nel frattempo, ciò che succederà questo pomeriggio quando, dalle 14.45 in poi, si riapriranno i battenti del trono over di Uomini e Donne con protagonisti dame e cavalieri in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

© Riproduzione Riservata.