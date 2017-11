Mercedesz Henger fidanzata/ Chi è Leonardo, colui che ha rubato il cuore alla figlia di Eva (Pomeriggio 5)

Mercedesz Henger fidanzata con Leonardo: la figlia di Eva descrive il fidanzato come la persona più dolce che conosca e che le ha rubato il cuore (Pomeriggio Cinque).

09 novembre 2017 - agg. 09 novembre 2017, 17.54 Stella Dibenedetto

Mercedesz Henger e Leonardo

Mercedesz Henger è felicemente fidanzata con Leonardo. Bellissima, serena e sicura di sé, Mercedesz Henger, sulla cresta dell’onda da quando ha partecipato come naufraga all’Isola dei Famosi, ha trovato in Leonardo la persona giusta con cui iniziare una storia d’amore serena e stabile. Mercedesz e Leonardo si sono conosciuti a Roma, nel locale a Campo dei Fiori in cui lavorava prima di partecipare all’Isola dei Famosi. Leonardo lavora come buttafuori in un ristorante che, dopo una cera ora, si trasforma in un locale notturno. Di lui, Mercedesz Henger ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Top a cui ha raccontato: “Visto da fuori sembra una persona molto dura, con lo sguardo fa quasi paura, invece, è la persona più dolce che conosca”. Accanto a Leonardo, Mercedesz si sente protetta e sicura. Il fidanzato della figlia di Eva Henger, infatti, è anche un campione di MMA.

IL PRIMO POST DI MERCEDESZ DEDICATO A LEONARDO

Mercedesz Henger e Leonardo si sono innamorati la scorsa primavera. Ad annunciare il fidanzamento è stata proprio Mercedesz con un post pubblicato su Instagram. “Volevo dirvi che da un po' di tempo mi sono fidanzata. Non voglio farlo tramite i giornali o un ospitata, voglio farlo così. In una bella giornata di sole con il profumo dei fiori che mi ha regalato lui. Un ragazzo semplice che mi rende semplicemente felice, con piccoli gesti e grandi sorrisi. Volevo condividere con voi la mia felicità… e augurarvi una bellissima giornata”, scriveva Mercedesz lo scorso maggio. Leonardo è così riuscito a fare breccia nel cuore della bella figlia di Eva puntando tutto sulla semplicità e la simpatia. Accanto a lui, Mercedesz è davvero felice e si augura di aver trovato l’amore della sua vita.

DA JONAS BERAMI A SERGIO ARCURI

Prima di conoscere Leonardo, il nome di Mercedesz Henger è stato spesso accostato a quello di Jonas Berami. L’attore spagnole e la figlia di Eva hanno condiviso l’esperienza di naufraghi sull’Isola dei Famosi. Tra i due, però, c’è sempre stata una sana e sincera amicizia. Archiviato il gossip con Jonas Berami, Mercedesz Henger è stata fidanzata con Sergio Arcuri, fratello di Manuela. La loro storia, però, è durata poco e i due non si sono lasciati bene scambiandosi accuse sui social. Sergio Arcuri, però, ora fa parte del passato. Nel cuore di Mercedesz, infatti, ora c’è spazio solo per Leonardo.

