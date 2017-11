NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI - OGGI/ Su TV8 il film con Carolina Crescentini (oggi, 9 novembre)

Il film Notte prima degli esami - Oggi va in onda questa sera, giovedì 9 novembre, alle 21.5 su Tv8. Il film è diretto dal regista Fausto Brizzi. Protagonista Nicolas Vaporidis.

Notte prima degli esami - Oggi

NEL CAST NICOLAS VAPORIDIS

La commedia diretta da Fausto Brizzi, uscita nel 2007, Notte Prima degli Esami - Oggi protagonista del prime time del 9 novembre su Tv8 con inizio alle ore 21.15. Il film è stato la conferma del successo per il regista romano, abile nel saper sfruttare il filone young-adult, ma all'italiana. Tra i protagonisti del film la bella e brava Carolina Crescentini, giovane ma non esordiente, avendo già alle spalle un lungometraggio “H2Odio” diretto da Alex Infascelli. Al fianco di Carolina Crescentini, nel cast di Notte Prima degli Esami - Oggi troviamo Nicolas Vaporidis, anche lui lanciato nel grande cinema grazie a questo sequel prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, assieme allo stesso regista Fausto Brizzi.

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI - OGGI, LA TRAMA DEL FILM

Il padre di Luca Molinari (Nicola Vaporidis), Paolo (Giorgio Panariello), nonostante l'età non avanzatissima vive la classica crisi di mezza età compensata con una relazione sospettata dal figlio Luca, il quale è all'ultimo anno di liceo, l'anno della maturità. Luca pensa con poche speranze di poter essere ammesso e, in seguito, superare l'esame. Assieme alla sua compagnia di amici storici pensa più al divertimento che agli studi e il sospetto sul padre, sulla sua relazione al di fuori del matrimonio, ne peggiora il comportamento a volte troppo immaturo. Luca conosce Azzurra De Angelis (Carolina Crescentini), una giovane addestratrice di delfini per la quale farà cose per lui impensate, come accettare di accompagnarla a un concerto jazz nella Capitale. Il loro amore sembra sbocciare ma Azzurra ha in serbo altre idee per il suo futuro e quel futuro non lo vede a Roma ma a Parigi, città per la quale, ha organizzato da un po’ di tempo, segretamente, il suo trasferimento. Le vicende avvengono all'ombra dei mondiali di Germania, nei quali l'Italia vincerà la famosa finale della testata tra Zidane e Materazzi e i giovani, tra amori acerbi e voglia di vivere più che di studiare, seguono l'escalation azzurro sino alla finale.Comunque la relazione di Paolo con la professoressa del figlio Luca, Elisabetta Paliani (Serena Autieri), non decolla. Paolo Molinari finge un cancro inesistente e lei, nel momento della scoperta, lo abbandona ritenendolo troppo immaturo per una relazione particolare. Azzurra e Luca avranno la loro storia d'amore? Luca si diplomerà e il padre riuscirà ad avere la sua tranquillità sentimentale? L'unica certezza sembra essere il risultato della finale, che tutti già conosciamo, nella cornice dello stadio Olimpico di Berlino.

