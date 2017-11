Nemo, Nessuno escluso/ Anticipazioni, video l’aggressione Roberto Spada a Daniele Piervincenzi ad Ostia

Nemo, nessuno escluso: anticipazioni puntata 9 novembre. L'aggressione a Daniele Piervincenzi ed Edoardo Anselmi durate la realizzazione di un servizio ad Ostia tra i temi di stasera.

09 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Nemo, nessuno escluso

Puntata imperdibile quella di Nemo, Nessuno Escluso, in onda su Raidue a partire dalle 21.20. Valentina Petrini ed Enrico Lucci conducono un nuovo appuntamento con il programma di approfondimento che, ogni settimana, propone racconti e inchieste su argomenti vari che vanno dalla droga al lavoro fino alle dipendenze dei giovani. La puntata di Nemo, nessuno escluso in onda stasera, tuttavia, è una puntata particolare perché arriva alla luce dell’aggressione subita dagli inviati del programma ad Ostia. Uno dei servizi più importati della serata sarà proprio quello sull’aggressione come scrive la pagina ufficiale del programma. “Il nostro inviato Daniele Piervincenzi e il filmmaker Edoardo Anselmi sono stati violentemente aggrediti a Ostia da Roberto Spada, membro della famiglia Spada, nota alle cronache per diverse inchieste giudiziarie, e da un'altra persona. Stavano realizzando un servizio sul voto nel X municipio. Piervincenzi è andato davanti alla palestra gestita da Roberto Spada per chiedergli un commento sul suo sostegno a Casapound, adesione dichiarata sul suo profilo Facebook qualche giorno prima delle elezioni”, si legge nel post pubblicato dallo staff del programma.

NEMO, ANTICIPAZIONI: VALENTINA PETRINI IN TUNISIA

Valentina Petrini ed Enrico Lucci, insieme agli altri inviati di Nemo, Nessuno Escluso, daranno voce anche alle persone che vivono in difficoltà. Tra i servizi della nuova puntata di Nemo, stando a quello che ha scritto Valentina Petrini su Instagram, dovrebbe esserci anche un servizio girato in Tunisia dove la libertà è ancora un bene prezioso e per il quale si può ancora perdere la vita. “Ragazzi al bivio della vita. Ragazzi che devono scegliere: arrendersi o andare fino in fondo. Ragazzi che finiscono in carcere perché beccati a fare l’amore da non sposati”, ha scritto la Petrini pubblicando una foto scattata in Tunisia. Un’inchiesta sulle rigide regole della Tunisia da cui, spesso, fuggono i giovani sfidando la sorte e mettendo a rischio la propria vita con i cosiddetti viaggi della speranza per avere una vita migliore. Nemo, nessuno escluso è anche sui social: #NemoRai2, @NemoRai2 su Twitter; Facebook Nemo-nessuno escluso e Instagram @nemorai2. Il programma, inoltre, può essere visto anche in live streaming sul sito di Raiplay.it.

Ragazzi al bivio della vita. Ragazzi che devono scegliere: arrendersi o andare fino in fondo. Ragazzi che finiscono in carcere perché beccati a fare l’amore da non sposati #nemorai2 Un post condiviso da Valentina Petrini (@petrinivalentina) in data: 5 Nov 2017 alle ore 06:17 PST

© Riproduzione Riservata.