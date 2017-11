Niccolò Bettarini/ Per la prima volta in tv con mamma Simona e papà Stefano (Maurizio Costanzo Show)

Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, sarà tra gli ospiti della prima puntata del Maurizio Costanzo Show in onda in seconda serata su Canale 5

Niccolò Bettarini alzerà il sipario della prima puntata del Maurizio Costanzo Show, che ritornerà nella seconda serata di Canale 5 di oggi, giovedì 9 novembre 2017. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini sarà presente sul palco al fianco dei due genitori e si tratta della sua prima apparizione televisiva. Nei desideri del giovane Niccolò sembra esserci sempre stato il mito della televisione, forse per via della forte impronta lasciata dalla madre in tanti anni di conduzione in vari programmi di successo. Simona Ventura e Stefano Bettarini si erano infatti espressi pochi mesi fa riguardo alla possibilità che Niccolò entrasse a far parte del Grande Fratello Vip, ipotesi scongiurata da entrambi i genitori eppure voluta fortemente dal giovane figlio d'arte. La presenza del ragazzo nel salotto di Maurizio Costanzo sembra inoltre sottolineare il recente riavvicinamento fra i due genitori, che hanno messo da parte le antiche battaglie per amore della famiglia. Un particolare significativo se si pensa al fatto che Bettarini padre era stato fortemente criticato l'anno scorso, durante la sua esperienza al Gf Vip, per via di alcune affermazioni sulla madre dei suoi figli. La reazione di Simona all'epoca fu lapidaria: la conduttrice ha pubblicato sui social una foto che la ritraeva con Niccolò e gli altri figli e un'unica scritta, "noi".

L’INFORTUNIO

Grande lo spavento per Niccolò Bettarini appena due mesi fa, per via di un infortunio ai muscoli che lo ha fatto finire in ospedale. Forte la paura per la madre Simona Ventura, che in quell'occasione ha ricevuto diversi post allarmati da parte di tutti i fan, a cui in seguito la conduttrice ha voluto rispondere con un post significativo. Ancora in ospedale, la Ventura si è fatta ritrarre proprio con Niccolò, mentre quest'ultimo si trovava steso sul letto di ospedale e comunque perfettamente cosciente. Il malessere che ha colpito Niccolò si è infatti risolto nel giro di pochissimo tempo, ma si è andato comunque ad aggiungere ai tanti pensieri che affollano la mente della conduttrice fin dalla fine del suo programma di punta, Selfie - Le cose cambiano. Niccolò e i suoi fratelli del resto sono sempre stata la priorità per mamma Simona, che ha sempre messo in primo piano la famiglia anche di fronte alla sua stessa carriera.

TREGUA TRA MAMMA E PAPÀ

Sembra che anche se in modo indiretto, Niccolò Bettarini abbia promosso il riavvicinamento fra i due genitori. Stefano Bettarini e Simona Ventura si sono infatti rivisti dopo molto tempo proprio in occasione del compleanno del primogenito, avvenuto quasi un mese fa. Durante una sua intervista, Bettarini ha infatti rivelato al settimanale Chi di aver deposto l'ascia di guerra con l'ex moglie proprio per amore di Niccolò e Giacomo. Sono stati i figli ad unire l'ex coppia a distanza di molti anni dalla fine del loro matrimonio, ma la presenza di Niccolò Bettarini al Maurizio Costanzo Show apre le porte anche ad un'altra domanda, che in modo velato sta girando sui social in questi giorni. Che sia arrivata l'occasione giusta per il figlio della Ventura di iniziare una propria carriera sul piccolo schermo?

