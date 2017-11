Nicolò Brigante nuovo tronista?/ Uomini e donne, sarà il modello il degno erede di Mattia Marciano?

Nicolò Brigante nuovo tronista? Gli spoiler non lasciano spazio a dubbi e durante la nuova registrazione di Uomini e donne il modello sarà presentato come degno erede di Mattia Marciano?

09 novembre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Brigante, Uomini e donne

L'erede di Mattia Marciano potrebbe essere il bel Nicolò Brigante. Come se questa prima parte di edizione di Uomini e donne non ci avesse regalato già abbastanza bei fusti con questo nome, sembra proprio che la redazione del programma sia intenzionata a continuare su questa strada e anche il nuovo tronista potrebbe portare il suo nome. Nelle scorse ore si sono moltiplicate sui social le foto che ritraggono il giovane modello siciliano con al seguito Raffaella Mennoia e le telecamere di Uomini e donne. I fan hanno fatto subito due più due capendo che si trattatava della possibile registrazione del video di presentazione del nuovo tronista. Bello, aitante, fumatore con la passione per gli animali e la bellezza in generale, Nicolò potrebbe essere presentato presto al pubblico di Uomini e donne.

NUOVO TRONISTA IN ARRIVO ALLA CORTE DI MARIA DE FILIPPI?

In particolare, la prossima registrazione del trono classico potrebbe tenersi proprio oggi pomeriggio negli studi romani di Uomini e donne alla presenza di vecchi e nuovi tronisti. Unico assente dovrebbe essere proprio Mattia Marciano. Il napoletano, messo alle strette dagli opinionisti in studio e dalla bella Vittoria dietro le quinte, ha deciso di portare a casa la corteggiatrice scegliendola e confermando poi in studio di aver preso la decisione giusta. Al suo posto dovremo trovare proprio il bel Nicolò Brigante che arriva da Scordia, provincia di Catania. Secondo le indiscrezioni riportate da una fonte al sito Isa&Chia sembra che il modello aveva già fatto i provini ed era stato preso ma poi si era fidanzato fuori dal programma e aveva, quindi, deciso di lasciar perdere la sua esperienza in tv. A quanto pare le cose sono cambiate, ci piacerà?

© Riproduzione Riservata.