Nilufar Addati nuova tronista/ Uomini e donne, l'ex corteggiatrice di Mattia Marciano sul trono?

A grande rischiesta la bella Nilufar Addati potrebbe essere la nuova tronista di Uomini e donne forse proprio al posto di Sabrina Ghio vicina alla scelta, sarà presentata oggi?

09 novembre 2017 Hedda Hopper

Nilufar Addati, Uomini e donne

Colpo di scena, non tanto inaspettato, in questa prima parte di edizione di Uomini e donne. Dopo l'abbandono trasformato in una scelta, di Mattia Marciano, sembra che una delle più amate corteggiatrici del napoletano, sia pronta a fare fuoco e fiamme sedendosi sul trono per i prossimi mesi. Proprio la nuova registrazione del trono classico potrebbe incoronare Nilufar Addati come nuova tronista e il suo avvistamento con le telecamere al seguito ha aperto ai fan un vero e proprio mondo. La bella corteggiatrice aveva lasciato il programma prima che Mattia Marciano decidesse di seguire dietro le quinte Vittoria, dopo la puntata, e poi raggiungerla a casa sua per sceglierla, e già questo è stato un punto a favore di Nilufar che ha subito conquistato il pubblico e la stessa Maria De Filippi.

NILUFAR TRONISTA AL POSTO DI MATTIA MARCIANO?

Proprio ieri alcuni fan hanno avvistato la corteggiatrice in giro per la sua città con le telecamere al seguito tra una pizza fritta e una passeggiata, e tanto è bastato per far arrivare sui social le foto e la notizia che fosse lei la nuova tronista. Fin qui niente di male se non fosse che una tronista donna c'è già e quindi il pubblico si chiede se anche per Sabrina Ghio non sia arrivato il momento di scegliere. Dall'altra parte ci sia la possibilità che Nilufar e Nicolò, un altro presunto tronista, possano prendere parte ad una registrazione a parte che, magari, vedremo solo a fine mese quando gli altri avranno già scelto. Solo fantascienza o il potere di Maria De Filippi e della sua redazione? Lo scopriremo oggi pomeriggio durante la nuova registrazione.

