Oroscopo di oggi di Paolo Fox, previsioni del 9 novembre 2017

Oroscopo di Paolo Fox di oggi a LatteMiele: previsioni 8 novembre 2017 per Pesci, Capricorno, Cancro e gli altri segni. Quali sono i segni al top della giornata di oggi?

09 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 9 NOVEMBRE 2017

Andiamo ora ad analizzare da vicino i segni zodiacali partendo da Sagittario e Cancro grazie all'oroscopo di Paolo Fox durante la rubrica Latte e Stelle su LatteMiele. Il Sagittario ha una bella Luna che tocca il settore del futuro. Queste non sono giornate facili per chi cerca di recuperare energia e fiducia, ma va molto meglio. Chi ha un lavoro nuovo o iniziato qualcosa di importante da poco dopo un periodo di critiche ora sta un po' meglio e le persone intorno lo accettano di più. Può arrivare una piccola conferma e dicembre sarà un mese importante per l'amore. Il Cancro vive una settimana importante, qualcuno ritroverà un certo benessere interiore. Questo giovedì è utile per quanto riguarda le questioni lavorative o di studio. Chi non si è fermato nel passato avrà un'occasione in più. Chi lavora in giornata può guadagnare a seconda delle circostanze. Se si deve fare una richiesta è giunto il momento si muova.

NÈ CARNE NÈ PESCE

Passiamo ai segni da considerarsi né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha parlato nella sua consueta rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. Il Toro si vede costretto a vivere qualche tensione e farebbe bene ad evitare di litigare con una persona dell'Acquario o del Leone. Si può perdere la pazienza e si rischia di fare/dire delle cose spiacevoli. Il fisico dello Scorpione è stato minato per qualche motivo, c'è la necessità di tirarsi su. Alcuni sono un po' stanchi e non riescono a sostenere il momento in questione. Domenica potrebbe essere una giornata interessante soprattutto per gli incontri, ma serve ancora un po' di tempo prima di rialzarsi. L'Ariete ha la necessità di frequentare più gente, non riesce ad essere decisivo per diversi motivi, ora è il momento di provare a dare una risposta, grazie anche alla consapevolezza che qualcosa di importante può andare davvero bene, se fatto nella maniera giusta e con impegno.

SEGNI AL TOP

Iniziamo oggi, giovedì 9 novembre 2017, il nostro percorso nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele dai segni al top. I Pesci sono carichi di energia e con la voglia di esprimere la loro carica. Alcuni si sono tenuti in disparte e non devono farlo, perché c'è l'occasione di sfruttare un cielo molto interessante sotto diversi punti di vista. La Luna entra nel segno dei Gemelli e gli regala grande forza per migliorare dopo un periodo complicato. Si deve portare avanti un progetto importante che in passato ha creato delle pause e la voglia a volte di gettare la spugna. Buono il momento di crescita del Capricorno che invece a sua volta vede la Luna uscire dall'opposizione. Un po' di pensieri in riferimento al passato si devono superare, ma qualcuno potrebbe essere obbligato a mettere mano al passato per risolvere delle situazioni un po' complicate sotto diversi punti di vista. Serve andare sempre e comunque a testa alta.

