PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e ospiti puntata 9 novembre: il caso Casapound

Piazzapulita va in onda questa sera, giovedì 9 novembre, alle 21.10 su La7. Tra gli ospiti di Corrado Formigli ci sarà Stefano Di Simone di Casapound.

09 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Questa sera, giovedì 9 novembre 2017, alle 21.10 su LA7 andrà in onda una nuova puntata di Piazzapulita, il talk di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Tanti gli argomenti di attualità che verranno affrontati in studio. Si parte dalla politica con il ritorno di Berlusconi e la sconfitta del PD alle regionali siciliane. Il nuovo governatore della Regione Sicilia è Nello Musumeci del centrodetro, mente il partito che ha conquistato più voti è stato il Movimento 5 Stelle. Quali sono le conseguenze di queste elezioni? La sfida alle prossime elezioni politiche, in primavera, sarà tra centrodestra e M5S? Nel corso della puntata sarà mostrato un reportage-verità Casapound, movimento di estrema destra che sta crescendo nelle periferie italiane. “Ad Ostia CasaPound ha preso il 10% con punte nei quartieri popolari del 20%! Dato in crescita rispetto ai successi di Bolzano, Lucca, Todi etc Il 3% nazionale sarà superato! E nei prossimi mesi possiamo ancora crescere. Stiano attenti i traditori della Patria: con i nostri ragazzi in parlamento svendere la Nazione diventerà un pratica pericolosa”, ha scritto Simone Di Stefano di Casapound su Facebook dopo le elezioni del X Municipio di Roma.

I FATTI DI OSTIA

Ampio spazio sarà dedicato alla vicenda avvenuto martedì scorso a Ostia, dove due inviati di Nemo Nessuno Escluso - il giornalista Daniele Piervincenzi e il film maker Edoardo Anselmi - sono stati violentemente aggrediti da Roberto Spada, membro della famiglia Spada, nota alle cronache per diverse inchieste giudiziarie. I due inviati si trovavano sul posto “per realizzare un servizio sul voto nel municipio di Ostia. Piervincenzi è andato davanti alla palestra gestita da Roberto Spada per chiedergli un commento sul suo sostegno a Casapound, adesione dichiarata sul suo profilo Facebook qualche giorno prima delle elezioni. Dopo aver risposto a diverse domande, improvvisamente Spada ha dato una violentissima testata a Piervincenzi e l'ha rincorso, picchiandolo con un bastone. Poi, insieme a un'altra persona, si è diretto verso il film maker, sferrando calci e pugni”, spiega in una nota la Rai. Al momento Roberto Spada è indagato per aggressione e lesioni.

Tra gli ospiti di Corrado Formigli: Mario Monti, Matteo Richetti del PD, il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez, il giornalista Alan Friedman, Vittorio Sgarbi e Gianluigi Nuzzi, autore di “Peccato Originale”. In studio ci sarà anche Simone Di Stefano di Casapound.

