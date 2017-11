PIERLUIGI DIACO E ALESSIO ORSINGHER/ Si sono sposati: unione celebrata da Maurizio Costanzo

Pierluigi Diaco ha sposato lo storico compagno Alessio Orsingher. L'unione civile è stata celebrata da Maurizio Costanzo. Testimone di Diaco è stata l'autrice tv Irene Ghergo.

09 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher si sono sposati. Il conduttore radio-televisivo e il giornalista di La7 si sono uniti civilmente e a celebrare l’unione è stato Maurizio Costanzo, uno dei maestri di Diaco. La testimone di Pierluigi Diaco è stata l’autrice tv Irene Ghergo. Diaco aveva rivelato solo lo scorso giugno di convivere con uomo a due passi dal Colosseo: “Mi sveglio alle cinque. Alle sei, sono in radio. Poi, in redazione, da Maurizio Costanzo. Alle sette di sera, già ceno. Alle nove, sono a letto, se no non reggo. Prima, passo due ore con Alessio, il mio compagno. È la prima volta che ne parlo, ma condividiamo la vita da due anni. Nel weekend, anche d’inverno, andiamo al mare in scooter. E tantissimo al cinema. Abbiamo un bassotto molto simpatico: Ugo”, aveva detto al Corriere della Sera raccontando la sua “vita bellissima”. Nella stessa intervista aveva rivelato come è iniziata la relazione con Alessio Orsingher. I due si sono conosciuti a una festa, prima di partire per le vacanze: “Ci siamo telefonati tutti i giorni e un mese dopo, rivedendoci, ci siamo riconosciuti”.

NO ALLE DEFINIZIONI

In occasione della partecipazione di Diaco all’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria paventò un suo coming out che però non ci fu: “Non credo nelle definizioni. La sessualità è un dettaglio della personalità, non una patente d’identità. Non mi sono mai chiesto se ero etero, bisessuale o che altro. Ho sempre condiviso serenamente le mie storie con amici e familiari. Non sono stato sereno, semmai, dentro relazioni in cui la sessualità non si univa al sentimento. Poi, quando le due cose coincidono, è un momento: lo senti, è l’amore”, ha detto il giornalista a Candida Morvillo, spiegando perché non ha mai ufficializzato il coming out. Dopo l’unione civile, Diaco e Orsingher penseranno a un figlio? “Con una legislazione adeguata, lo adotterei, ma la dimensione genitoriale può essere vissuta in altri modi”, ha spiegato Diaco.

© Riproduzione Riservata.