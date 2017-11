Pronostico X Factor 2017/ Chi sarà eliminato nel terzo Live Show? Manuel Agnelli perderà i Ros?

Il Pronostico X Factor 2017 di oggi, 9 novembre, lascia temere il peggio per i Gruppi. Chi sarà eliminato nel terzo Live Show? Manuel Agnelli potrebbe davvero perdere i Ros questa volta

09 novembre 2017 Hedda Hopper

Nuovo Live Show e nuovo eliminato per X Factor 2017 e questa volta il pronostico sembra essere contrario ad uno dei favoriti di questa edizione, Manuel Agnelli. Il giudice quest'anno ha ottenuto la categoria dei Gruppi e sta lavorando con loro in modo esemplare visto che sono alcuni dei pochi artisti in grado di stupire e farti alzare dalla sedia. I Ros, i Maneskin e Sem e Stenn rischiano tanto, forse troppo in confronto agli altri protagonisti di questa edizione, ma lo spettacolo continuo e se si andrà avanti con la teoria di un eliminato a testa, questa sera toccherà ad uno tra Manuel Agnelli e Mara Maionchi, gli unici due ad avere ancora tutti e tre gli artisti in gara.

I ROS A RISCHIO ELIMINAZIONE?

Quelli che rischiano di più di essere eliminati in questo terzo Live Show di X Factor 2017 sono senza dubbio i Ros. Il gruppo è arrivato al ballottaggio la scorsa settimana riuscendo a vincere su Virginia Perbellini, seconda eliminata dell'edizione. I ragazzi sono sempre al top ma il fatto che il loro "stile" non cambi non è visto di buon occhio dagli altri tre giudici del programma. Levante, Maionchi e Fedez si sono trovati concordi nel dire che vorrebbero sentirli cantare e non urlare e questo ha spinto Agnelli a lavorare tanto con loro in questo senso. Proprio con i Ros ha deciso di smussare un po' le loro performance dando meno forza fisica al pezzo e di più alla canzone evitando un po' il famoso "grido" che ha dato così fastidio ai giudici e, forse, al pubblico a casa che non li ha votati tanto da lasciarli fuori dal ballottaggio. Toccherà davvero a loro uscire?

