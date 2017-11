RAFFAELLO TONON / Il mancato ingresso in politica: "Formigoni voleva una lista per i giovani" (GFVip 2)

Raffaello Tonon racconta al Grande Fratello Vip 2 la sua mancata entrata in politica, a causa del contratto appena firmato con il reality show La fattoria.

09 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Raffaello Tonon al Grande Fratello Vip 2017

Raffaello Tonon prosegue la sua avventura al Grande Fratello Vip 2 anche se la sua potrebbe essere l'ultima settimana: l'opinionista si trova, infatti, in nomination insieme a Cristiano Malgioglio, Giulia De Lellis, Luca Onestini e Jeremias Rodriguez e sembra essere il concorrente favorito per l'eliminazione. Negli ultimi giorni, l'ex vincitore della Fattoria è riuscito a farsi conoscere un po' di più dai compagni di avventura e dal pubblico da casa. Proprio lui ha raccontato alcuni fatti del suo passato, ricordando quanto accaduto il giorno successivo al sua firma per il reality show La fattoria, poi da lui vinto. In quegli anni conduceva un programma di Telelombardia nel quale si commentavano fatti di cronaca insieme ad altri collaboratori. Fu in tale circostanza che si fece conoscere da Formigoni e dai suoi collaboratori che gli proposero di entrare in politica.

Raffaello Tonon e la proposta della politica

I dettagli della mancata entrata in politica di Raffaello Tonon sono stati da lui raccontati al compagno Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2: "In primavera si sarebbe votato alle Regionali e il candidato presidente era Formigoni. Voleva fare un listino bloccato per i giovani, qualcuno mi vide e fece sapere a Telelombardia che erano interessati a me per un inserimento nella rosa". Per qualche giorno, l'opinionista non aveva avuto notizie di tale richiesta, per questo decise di accettare la richiesta di entrare nel cast della Fattoria: "Passarono dieci giorni e nel frattempo mi chiamarono per sapere se mi sarebbe interessato partecipare a La Fattoria. Ricevetti la proposta, feci le mie dovute considerazioni, venni a Roma, feci il provino, tornai a Milano, facemmo la trattativa economica e firmai il contratto. Della candidatura non si seppe più niente, fino al giorno dopo quando mi chiamarono informandomi che sarei stato il prescelto per i giovani." Tonon ha comunque precisato di non essersi pentito per tale scelta, anche se l'entrata in politica sarebbe stata un'avventura interessante.

© Riproduzione Riservata.