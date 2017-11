RICKY MEMPHIS/ "La mia paura è morire e lasciare mio figlio solo, come capitò a me" (Maurizio Costanzo Show)

Ricky Memphis, attore romano di fiction e di cinema, si racconterà da Maurizio Costanzo durante una puntata del programma televisivo 'L'intervista'.

L'attore romano Ricky Memphis sarà ospite al Maurizio Costanzo Show. L'attore romano è un volto noto della televisione e del cinema italiano date le sue tantissime partecipazioni a serie tv e film di successo. Memphis interpeta da sempre lo stereotipo del romano burbero e un po' truce, ma, in fondo, dal cuore d'oro. E, dopotutto, questa è la vera sostanza dell'attore romano: come nello schermo così è anche nella vita privata. Un attore che spesso ha fatto coppia assieme a Giorgio Tirabassi in serie tv molto famose come 'Distretto di Polizia', dove i due interpretavano due integerrimi e dinamici poliziotti. Oggi Ricky Memphis è un attore affermato, che ha svolto gran parte della carriera svolgendo ruoli più o meno clazanti per il suo personaggio. Un esempio su tutti: nel film campione di incassi al botteghino 'Immaturi' interpretava il classico 'secchione' della classe, quello che studiava di buona lena e che sapeva sempre tutto. Forse non proprio il suo ruolo più congeniale, insomma... o almeno non è di certo così che ci immaginiamo Ricky Memphis.

RICKY MEMPHIS, 'UNA GIORNALISTA LANCIO' LA MIA CARRIERA'

Ricky Memphis è, come dicevamo prima, un personaggio senza filtri: è un po' lo stereotipo del romano brusco ma buono e dalla vita difficile. In effetti, prima di ottenere il successo clamoroso, non tutto nella vita di Ricky Memphis filava proprio nel verso giusto. Mettiamola così: non è mai stato uno che ha trovato la pappa pronta ma è uno che si è costruito la propria carriera a poco a poco, passo dopo passo. Con coraggio. Come tutti, però, anche Ricky Memphis ha dovuto cominciare da qualche parte e il suo inizio c'è stato grazie all'intervento provvidenziale di una giornalista. In un mondo in cui il dito viene sempre puntato, volente o nolente, contro i giornalisti, fa anche bene ogni tanto che qualcuno ne parli bene una volta tanto. Sulle pagine di Panorama Ricky Memphis racconta: 'La mia carriera la devo a una giornalista che parlò bene di me. Mi ascoltò recitare delle poesie romanesche in un piccolo locale e da lì la mia carriera ebbe inizio.' Un inizio molto lontano dal cinema e dalla tv, quindi, ma che affonda le sue radici nella letteratura: chi l'avrebbe mai detto?

UN'INFANZIA DIFFICILE PER RICKY MEMPHIS

Come dicevamo in precedenza, la vita di Ricky Memphis non è stata semplice. Non molti sanno, infatti, che l'attore romano perse il padre alla tenera età di 4 anni e fu costretto a crescere contando solo sull'appoggio della propria madre e di se stesso, ovvviamente. Questo trauma infantile lo ha segnato inevitabilmente e ora che anche lui è padre la sua paura più grande riguarda proprio questo aspetto. Sempre sulle pagine di Panorama Ricky Memphis ha dichiarato: 'Ho perso il padre a 4 anni e infatti la mia paura più grande è quella di morire e di lasciarlo da solo. Esattamente come accadde a me tanti anni fa.' Questa situazione lo ha portato inevitabilmente anche a ricercare nella vita l'ambito spirituale e in particolare quello religioso. Per sua stessa ammissione, Memphis ha detto di essere un credente fin da piccolo, anche se ha dovuto far pace con la sua vera fede.'Mi ero avvicinato a diverse religioni, anche al buddismo. Sono stato sempre credente, però, anche se sono cresciuto in una famiglia di sinistra dove se dicevi che eri credente venivi paragonato a un assassino.

