RIFORMA PENSIONI 2017/ Lavoratori precoci, nessun miglioramento in arrivo (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 9 novembre. Nessun miglioramento in arrivo per i lavoratori precoci. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

09 novembre 2017

LAVORATORI PRECOCI, NESSUN MIGLIORAMENTO IN ARRIVO

Il Governo potrebbe aumentare la platea dei lavori gravosi da esentare dall’aumento dell’età pensionabile a 67 anni previsto dal 2019. Tuttavia questo non aiuterebbe i lavoratori precoci. Per alcuni di loro era stata prevista, lo scorso anno, la possibilità di accedere all’Ape social, anche se con dei paletti rigidi. Talmente rigidi che, come ricorda Il Sole 24 Ore, “meno del 30% di chi ha presentato domanda ha ricevuto una risposta di accoglimento. A fronte delle 26.251 domande arrivate, solo 7.356 sono state accolte (28%), 18.411 quelle respinte, mentre 484 risultano ancora in fase istruttoria”. Il quotidiano di Confindustria segnala anche che “con i nuovi indirizzi interpretativi del ministero del Lavoro, tra le domande scartate dall’Inps saranno ora riconsiderate almeno 216 situazioni”.

Numeri quindi piuttosto bassi che non cambiano quello che sembra essere un dato di fatto: la misura per i lavoratori precoci aveva talmente tanti paletti che in pochi riusciranno a usufruirne. Ciò non toglie che vi siano persone che hanno iniziato a lavorare presto e che dopo oltre 40 anni di attività avrebbero la legittima aspirazione ad andare in pensione. Anche perché nel frattempo potrebbero aver perso il lavoro, ma potrebbero non aver raggiunto i 63 anni necessari ad accedere all’Ape social. Se poi scatterà l’aumento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita, per i precoci le cose peggioreranno ulteriormente: anziché dover aver versato 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi se donne), dal 2019 dovranno aver almeno contributi per 43 anni e 3 mesi. A meno che non rientrino tra le categorie che Governo e sindacati vogliono esentare dall’incremento.

BARBAGALLO: SERVONO RISPOSTE PER GIOVANI E DONNE

“Bisogna dare risposte in merito all’adeguamento delle pensioni in essere, alle garanzie per le future pensioni dei giovani che svolgono lavori discontinui, alle diseguaglianze che gravano sulle donne dedite anche ai lavori di cura”, ha detto Carmelo Barbagallo intervenendo al Consiglio nazionale della Uil Pensionati in corso a Chianciano. Per il Segretario generale del sindacato di via Lucullo, con l’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni gli italiani devono “fare i conti con questa inaccettabile, insostenibile e ingiusta sovrapposizione tra la legge Fornero e il meccanismo dell’aspettativa di vita”. “Oggi al Paese non servirebbe un Sindacato che scende in piazza, non vogliamo creare problemi alla già lenta ripresa economica: se ne rendano conto e non ci costringano a questo passo”, ha aggiunto il sindacalista, che ieri ha ribadito come sia “impensabile attuare una modifica a costo zero dell'attuale sistema, ma vogliamo anche sottolineare che una riforma intelligente può avere costi sopportabili e che, comunque, inciderebbero solo a partire dal 2019”.

FURLAN: RIVEDERE MECCANISMO ETÀ PENSIONABILE

Annamaria Furlan trova del “buono” in quello che la Banca d’Italia e la Corte dei conti hanno detto sugli interventi riguardanti la previdenza. Per la Segretaria generale della Cisl, infatti, le due istituzioni riconoscono “che bisogna correggere alcuni aspetti della riforma del sistema pensionistico, nel segno dell’equità". La sindacalista tiene poi precisare che “noi non abbiamo mai detto che vada cancellata per tutti l’aspettativa di vita. Nell’accordo che noi un anno fa abbiamo fatto con il Governo abbiamo detto che va rivisitato il meccanismo perché non tutti i lavori sono uguali, non è uguale la gravosità, il pericolo del lavoro e quindi evidentemente bisogna fare un lavoro importante che identifichi la reale aspettativa di vita, in base al lavoro che uno svolge”. Secondo quanto riporta Adnkronos, Furlan evidenzia anche che “se si lavora in un laminatoio o si lavoro sulle impalcature vien difficile arrivare a quell’aspettativa di vita che è la media dell’Istat”.

