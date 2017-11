RITA BELLANZA/ Under Donne, Lost On You l'assegnazione di Levante: conquisterà i giudici? (X Factor 2017)

Rita Bellanza rischia di diventare l'anello debole delle Under Donne. Questa sera si esibirà con il brano Lost On You di LP molto affine al suo timbro

Rita Bellanza, X Factor 2017

RITA BELLANZA CONTESTATA DAI GIUDICI

Rita Bellanza è stata fra i concorrenti di X Factor 2017 a rischiare l'eliminazione negli ultimi Live Show. La più profonda delle voci delle Under Donne non è infatti riuscita ad emozionare grazie a La verità di Brunori Sas, un brano scelto da Levante che le ha fatto conquistare critiche negative da parte dei giudici del talent. In particolare è stata Mara Maionchi ad individuare poca emozione ed emotività nel timbro della giovane concorrente, che dopo essere riuscita a portare fino alle lacrime spettatori e coach, sembra sprofondare nell'anonimato. Anche in questo caso, come accaduto con altri concorrenti, i giudici hanno fatto leva sull'esibizione di Rita per contestare le assegnazioni della sua coach, a cui è stata imputata una scelta poco adatta per le potenzialità della cantautrice. Secondo Manuel Agnelli, la concorrente ha inoltre affrontato il brano fuori intonazione fin dalle prime battute.

COME SE LA CAVERA' A X FACTOR CON IL BRANO DI LP?

La terza puntata dei Live Show di X Factor 2017 potrebbe riaccendere le luci su Rita Bellanza, che deve recuperare le critiche negative ricevute nell'ultima puntata. Questa sera si esibirà su un brano molto affine al suo timbro profondo: Lost On You di LP. Una canzone indie del 2016 ed inserita nell'album omonimo, il quarto dell'artista americana. Si tratta tra l'altro della prima performance di Rita in inglese, forse uno degli ostacoli maggiori su cui dovrà lavorare in poco tempo. La concorrente dovrà inoltre fare tesoro della raccomandazione che Levante le ha fatto durante il Daily, ovvero di muoversi maggiormente sul palco. La sua ultima esibizione è infatti stata piuttosto statica, forse un riflesso del poco apprezzamento che la concorrente aveva dimostrato durante le assegnazioni. Anche in questo caso Rita non ha espresso un forte gradimento per la scelta di Levante, che tuttavia ha manifestato grande gratitudine per il percorso che la coach delle Under Donne ha delineato per lei.

RITA BELLANZA RISCHIA DI ESSERE ELIMINATA

La nuova performance di Rita Bellanza ai Live Show di X Factor 2017 dovrà garantirle il successo. La concorrente ha infatti rischiato troppo nell'ultima puntata e rischia di diventare l'anello debole delle Under Donne. La categoria di Levante ha subito tra l'altro l'eliminazione di Virginia Perbellini ed ora non si può permettere un nuovo scivolone. Quello che si richiede ora a Rita è che riesca ad uscire al di fuori dello schema impostato fin dal suo ingresso nel programma, ovvero che si allontani dall'esibizione incentrata sulla sua sola voce. Un errore nel brano assegnatole potrebbe costarle la permanenza nel talent e non solo: rischierebbe infatti di uscire senza aver lasciato un ricordo forte delle sue abilità e senza aver dimostrato davvero ciò che è in grado di fare. Va ricordato tuttavia che Levante deve affrontare proprio con Rita un percorso molto difficile, che riesca a regalare alla concorrente un'evoluzione significativa ma sempre connessa al suo bagaglio d'esperienze.

