ROS/ Gruppi, Supermassive Black Hole, l’assegnazione di Manuel Agnelli, è l’ora del riscatto (X Factor 2017)

I Ros, Gruppi, con Supermassive black hole assegnata da Manuel Agnelli devono dimostrare di meritarsi il posto ai live, dopo aver rischiato l'eliminazione

Ros, a X Factor 2017

A UN PASSO DALL’ELIMINAZIONE SI SALVANO PER POCO

I Ros hanno rischiato l'eliminazione nel precedente Live Show di X Factor 2017, ma sono riusciti a salvarsi dal confronto con Virginia Perbellini. Manuel Agnelli è riuscito tuttavia a far portare a casa alla sua scommessa dei Gruppi una vittoria significativa, che dimostra come i Ros riescano a risaltare sul palco grazie a brani più affini al loro stile. Prima di finire al televoto con le Under Donne, la band si è esibita in Fiori d'Arancio di Carmen Consoli, ma non è riuscita a convincere tutti i giudici. In particolare Mara Maionchi non ha visto un rinnovamento nella loro esibizione, che alla fine è risultata identica a quella precedente. Una performance leggermente noiosa per la giudice del talent e per Fedez, che vorrebbe vedere soprattutto la cantante dei Ros esibirsi in modo diverso. Favorevole invece il parere del coach dei Gruppi, che ha sottolineato di gradire l'impronta della band e di considerarla rivoluzionaria rispetto allo standard della trasmissione.

PER I ROS DURE CRITICHE DA DIGERIRE: POCO ORIGINALI

A causa delle critiche ricevute nel precedente Live Show, i Ros di X Factor 2017 si sono conquistati l'attenzione di Manuel Agnelli durante il Daily. Il coach dei Gruppi si è dichiarato soddisfatto del background dato dai fan, che per lo più sembrano non aver gradito l'esibizione della band. Il giudice crede infatti che sia l'unico modo per comprendere ciò che arriva al pubblico da casa, mentre i concorrenti non si sono sentiti capiti sia dai telespettatori che dai giudici del talent. I Ros hanno potuto inoltre conoscere il parere delle altre stelle dei Gruppi, che in entrambi i casi hanno fatto notare alla cantante Camilla Giannelli come sia scivolata più volte nella sua performance singola. Agnelli crede, tra l'altro, che la frontman dei Ros debba concentrarsi di meno sull'aspetto fisico dell'esibizione, per garantire maggiore energia alla voce. Uno dei punti che si è ripromesso di affinare durante l'ultima settimana, in previsione del nuovo Live Show.

CON IL PEZZO DEI MUSE, I ROS DEVONO SMENTIRE I GIUDICI, PER NON TORNARE A CASA

Per il terzo Live Show di X Factor 2017, i Ros dovranno esibirsi nel brano Supermassive Black Hole dei Muse. Una scelta che il giudice dei Gruppi ha fatto in modo consapevole proprio per via delle critiche ricevute dalla band durante l'ultima performance. I Muse rappresentano, infatti, caratteristiche musicali molto vicine a quelle dei Ros, che finalmente potranno dirigersi verso sound del genere alternative. Agnelli ha sottolineato durante il Daily di aver preferito puntare su un terreno conosciuto dalla band, che permetterà loro di mostrare le diverse sfumature vocali e dell'arrangiamento. Il tutto per cancellare i commenti negativi ricevuti dal gruppo durante l'esibizione precedente, in cui diversi fan hanno notato una mancanza di evoluzione nel loro stile. La frontman Camilla Giannelli si è ripromessa invece di mantenere un maggiore controllo in questo nuovo step del talent show, soprattutto per impedire che l'emozione la porti a compiere degli errori.

