SALVATE IL GRAY LADY/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 9 novembre 2017)

Salvate il Gray Lady, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 9 novembre 2017. Nel cast: Charlton Heston e David Carradine, alla regia David Green. La trama del film nel dettaglio.

09 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST CHARLTON HESTON

Il film Salvate il Gray Lady va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 9 novembre 2017, alle ore 16.30. Una pellicola d'azione che è stata prodotta in USA nel 1978 con il titolo originale di Gray Lady Down per la regia di David Green e lemusiche di Jerry Fielding. Questo film regala un perfetto mix di avventura e suspense, vantando un cast stellare di protagonisti. Il premio Oscar Charlton Heston interpreta il ruolo del valoroso comandante Paul Blanchard, dividendo la scena con David Carradine nella parte del comandante Gates e con Stacey Keach in quella del comandante Bennet. Con questi mostri sacri del cinema d'azione l'adrenalina è assicurata e la trama è tutta da scoprire. Salvate il Gray Lady è stato tratto dal romanzo intitolato Event 1000, scritto nel 1971 da David Lavallee e rappresenta un perfetto esempio di film catastrofico anni Settanta. Il senso di avventura e l'adrenalina accompagnano lo spettatore dal primo all'ultimo minuto e vengono amplificati dalle spettacolari riprese subacquee, molto all'avanguardia considerando che la pellicola è stata girata nel 1978. Il film è uscito in Italia nell' aprile dello stesso anno e segna il debutto sullo schermo di Christopher Reeve, lo sfortunato attore che diventerà famoso per l'interpretazione di Superman e per la drammatica caduta da cavallo che lo lascerà completatamene paralizzato. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SALVATE IL GRAY LADY, LA TRAMA DEL FILM

Il sommergibile nucleare Neptune, appartenente alla classe militare denominata Gray Lady, sta rientrando alla base dopo una serie di esercitazioni. Il capitano Paul Blanchard ha appena finito di completare i controlli sull'avveniristico sottomarino per consegnarlo al nuovo comandante Samuelson, ex secondo pilota dell'unità navale. Sono in corso i festeggiamenti dedicati al nuovo comandante quando un grave incidente sconvolge i piani, provocando numerose vittime e mettendo in pericolo la vita dell'intero equipaggio, in una giornata di nebbia il sottomarino viene speronato da una nave da carico e sprofonda pericolosamente sul fondo dell'oceano, arenandosi sulla sabbia a 450 metri di profondità. I 43 superstiti si ritrovano intrappolati all'interno del Neptune bloccato su un fondale franoso in una una zona di forti correnti marine, dovranno lottare contro il tempo e collaborare con le squadre di salvataggio per uscire da questa drammatica situazione e salvarsi la vita.

